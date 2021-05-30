名廚 Ricky 今集繼續帶大家去見識城中消費最昂貴的餐廳，看看是否物有所值，還是浪得虛名。今集他來到灣仔一間吸引無數高官名人光顧的富豪飯堂，像唐英年、任志剛、周潤發、劉嘉玲、黎明、蔡瀾等等都是座上客。「今日帶大家來這間餐廳，我自己覺得很特別，她不是甚麼星級米芝蓮餐廳，但居然成為城中的名人飯堂。有人甚至說，如果你沒來過這間餐廳吃飯，你不算是名人。」Ricky笑說。

她之所以這樣受歡迎，因行政總廚 鍾樹棠 (人稱Billy哥)相當傳奇。本身做生意，十分風光，後來因97金融風暴而欠債纍纍，惟有轉行謀生。二十多年前先後開過南洋館(已結業)、綠窗廚(已結業)及 老巴剎 ，期間也曾為林青霞一家掌廚。雖然老巴剎的生意很好，但覺得工作太辛苦，想讓自己休息才結業。五年前給熟客林建岳力邀出山掌廚，於是合夥重開老巴剎。

Billy哥做的菜式不拘一格，除了粵菜、星馬菜、連潮州菜、川菜和京菜都有。午餐$78起，打工仔都食得起，但晚市供應的散叫菜式，價錢非同小可。「柯打一個肉骨茶，再加一個海南雞飯，已經過千元，比坊間貴十倍有多。」Ricky說。

頭盤先來蒜泥白肉。「一般蒜泥白肉用豬腩肉去做，但豬腩肉有時候放涼了，吃下去會有些肥膩的感覺。但她用豬頸肉很聰明，那些脂肪像油花般滲在肉中，吃下去的時候很油潤，而且一點都不覺得油膩。蘸些少自家製的辣汁吃，味道很棒。」這道譚仔也吃到的前菜，盛惠$280。

Billy哥解釋：「一塊新鮮豬頸肉的成本，大約七八十元，而且我們會去掉很多下欄。有人說豬頸肉很濕毒，尤其淋巴有很多病毒，我們不會給人吃，只要豬頸肉最優質的部位。」

不只豬頸肉做得好吃，連配蒜泥白肉的拍青瓜都做得比人好。「如果青瓜預早做好，那些汁便會把青瓜的外層醃到軟身，但這個由內到外都還是脆，證明它是即做的。」Ricky說。

跟着是天價的招牌去骨 海南雞飯 ，賣$650。「這個飯上面的配料多到蓋了飯，有香茅、南薑、 香葱、 蒜頭，連黃薑都是新鮮的。我沒試過有雞飯取出來的時候，香得這樣厲害。很喜歡這個飯，原煲上已經很架勢，飯粒還漂亮得像塑膠一樣，粒粒分明，入口清爽軟糯，好味得很。」

飯好吃，雞也不遜色。每日從雞販預訂兩斤多重的新鮮龍崗雞，皮薄而有咬口，因為不會預早浸雞，肉入口仍然軟熟，雞胸都不嚡。「一煲雞飯的成本要$300，現在賣$650，足夠八個人吃，平均九十多元一位，不懂計數便覺得貴。」Billy哥招積地說。

另一招牌菜 肉骨茶 。「這肉骨茶香得很，很明顯聞到沙參、玉竹和當歸，還有很強的蒜味。這些排骨看來不太工整，但別以為她用劣貨，吃得出是用新鮮豬骨，豬肉味香濃，真的入口即溶。湯不是很重藥材味，仍喝到胡椒味，比較接近新加坡的味道。」Ricky滿足地說。

不過，要喝這個肉骨茶，一定要預訂。「我們用新鮮排骨，加上用優質的藥材，而且不是預早煲定，因為用藥材煲的湯，如果放太長時間，藥材會溶，湯也會變濁，味道大打折扣。」Billy哥解釋。

吃過海南雞飯和肉骨茶之後，Ricky又點了油浸鮮筍殼。「一般油浸筍殼，大都是很細條，而且是飼養的。這麼大條的多數是野生，坊間較少見。它除了炸得有氣勢，味道好到不得了。夾下去的時候還有聲音，證明外層有多香脆。肉又滑又有汁，像蒸出來一樣。一般人做油浸筍殼都是一刀劏，炸的時候，如果要整條魚熟透的話，較薄的一邊很多時會過火。但這個與別不同，師傅在中間兩邊落刀，變了兩邊都一樣厚薄，難怪可以拿捏到這樣的質感和味道。」Ricky讚不絕口。

原來Billy哥選料很有要求。「只用馬來西亞來的游水筍殼，至少兩斤以上，鮮嫩肉厚，我們賣六百多元一斤，一條大約千多元，雖然不便宜，但這條魚很好賣，每年平均賣百多二百萬元。」Billy哥自豪地說。

最後是香煎馬友鹹魚煎肉餅，一道家常菜賣$280！「在這裏都聞到鹹魚的香味，如果不是優質的鹹魚，那種鹹香霉香的味道，令人不舒服。但是這個霉香得來還有些少鮮味。新鮮豬肉的豬油，加上鹹魚的味道，滲進飯裏面，好吃得上天。」Ricky大讚這個鹹魚煎肉餅，用來送酒最好不過。Billy哥說他們用的是$260/斤的大馬友，起肉後便要五百多元一斤，果然是一分錢一分貨。

這晚的菜式，Ricky覺得樣樣都好吃。要數他最喜歡的菜式，一定是油浸鮮筍殼。「通常出去吃炸筍殼，粉漿都很厚，但你做的好像似有還無。炸到外層很脆，裏面卻像蒸出來，關鍵在切魚的方法，還是油溫的控制？」Ricky急不及待向Billy哥請教。「一來筍殼夠新鮮，二來控制的時間很重要。這條魚我用了五分鐘時間便炸好，時間控制得好，便不會過熟。」Billy哥自信地說。

「今晚這頓飯吃了三千多元，6至8人分量，但以的用料和廚師的手勢計，是物有所值。」Ricky滿足地離去。

採訪：黎詠詩

攝影：關永權、葉天榮

老巴剎廚房

地址：灣仔交加里32-38號地舖

電話：2871 1993

營業時間：星期一至六 12nn-2:30pm，6pm-10pm

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