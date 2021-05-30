近年香港人流行懷舊，滿街都是「冰室」招牌，但舊時正宗冰室餐牌其實有甜品一欄，供應蓮子蛋茶或是雪糕香蕉船，不論中西，各有捧場客。今次要介紹的神秘食物就是其一，年長一輩可能都有聽過，但50歲以下的人就未必識，現在大概只剩下荃灣開業43年的嘉樂冰廳仍有供應。

香港經典冰室甜品 抗戰時期廣州傳入

「應該沒有地方有賣了，因為它比較特別，不是太多人認識，我想這些古老餐廳才會有。」客人鄧小姐雖是冰室常客，但她也坦言絕少嚐過。到底是甚麼呢？開估啦，就是這一碗鳳凰奶糊 ($24）。

乍聽名字，可能會幻想這碗甜品外形華麗製作花巧，但其實只是用吉士粉、花奶製成的甜品，不過表面一隻新鮮蛋黃，令奶糊賣相較吸引。

「鳳凰奶糊其實是一個廣東省的小吃，應該是在抗戰時傳入香港。」現任老闆Daniel解釋，鳳凰奶糊其實是雙皮奶的副產品，因為雙皮奶的製作過程只取雞蛋白，剩下大量的蛋黃大家都不知怎樣處理，直接棄掉又浪費，於是就有人想到用雞蛋黃製作另一款甜品，並將蛋黃混合砂糖創造出鳳凰奶糊，大受歡迎，後來傳來香港又被加以改良︰「從前製作的食材主要是蛋黃和砂糖，但久而久之就多了吉士粉，入口多了甜香。」老闆Daniel說。

經典甜品 但銷量未如理想 每星期僅賣6碗

要製作一碗鳳凰奶糊，方法簡單，只是過程特別需要耐性：「首先將材料放進煲內，將它們慢慢煮滾，之後加入砂糖和花奶，再慢慢煮成糊狀。剛剛煮成糊狀時，太熱的話就會變乾起粒，煮的時候需要不停攪拌。」老闆Daniel表示冰室客人眾多，很多食物要製作，要抽一個人出來專注做一碗鳳凰奶糊，其實很麻煩。而這款經典甜品，銷量也一直未如理想，一星期就只能賣出五六碗，沒有太多捧場客，只有老人家偶爾會光顧。

既然如此，為甚麼仍要保留？「這個是香港的傳統，要繼續保留，走一個沒一個，走着走着，就全都會消失，所以我就繼續保留下去。」為了增加舊甜品知名度，老闆還創作一款鳳凰奶昔（$30)，將鳳凰奶糊加入雲呢拿雪糕，放進攪拌機裏攪拌，成為一款新沙冰。到冰室吃甜品，可能已不合時宜，但這些經典美食是香港歷史一部份，在仍未完全消失前，不妨去一試。

嘉樂冰廳

地址：荃灣新村街40B號地下

電話：2493 7308

營業時間：8am-7pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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