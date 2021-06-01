近年最受歡迎的日本雞蛋，一定是色澤亮麗的蘭王雞蛋，吃起來蛋香十足，剛引入香港時已曾賣至斷貨。最近還有間尖沙嘴燒肉店，和蘭王香港總代理合作，推出期間限定的午市套餐，以蘭王雞蛋製作多款料理。

四款午市套餐只限星期一至五供應。蘭王 x Margaret River 和牛牛板腱石鍋飯（$85)是店舖推薦︰「牛板腱是用澳洲M6或M7等級的和牛牛板腱，是冠軍牛Margaret River ，在澳洲很有名氣，所以在市面上難求。」和牛牛板腱肉質香嫩，拌上雞蛋、三文魚子，飯粒焦香。

蘭王 x Margaret River 和牛漢堡( $85）亦有水準，餐廳自家製作漢堡扒，用美國牛肉及澳洲和牛，以六四比例搓成，和牛油香十足，牛味濃郁，而且富有肉汁，配上蘭王雞蛋，入口多了三分滑溜。

雖然市面上有多處都有售蘭王雞蛋，但餐廳亦決定和總代理合作︰「因為蘭王雞蛋市面上有很多水貨，香港總代理可以確保14日內最新鮮的貨源。」老闆Ivan解釋根據農場指引，雞蛋要出產14日內，才能夠安全生食，而店內四款午餐都是生蛋黃，為保安全，才和總代理合作。

雖然有和牛又有日本頂級雞蛋，但午餐價錢不算離地，唯一可惜是只限星期一至五午市供應，變相只有附近上班族可以享受。

蘭王聯乘店@Yakiniku More

地址：尖沙嘴棉登徑 8 號地下 5 至 6 號舖

電話：2750 8800

營業時間：星期一至五12nn-3:30pm，5:30pm-10pm ；星期六及日12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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