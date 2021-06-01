一班朋友吃飯相聚，最好當然是食放題，一次過滿足所有人的口味！人氣日式放題店滿屋日本料理，最近就在大埔開分店，新店提供過百款食物，有刺身、壽司、卷物、串燒、炸物等，大堂還有熟食自助吧及冷盤小菜，應有盡有。

必食當然是刺身壽司，質素不錯，入口新鮮沒雪氣。刺身有14款左右，包括日本油金魚、三文魚、吞拿魚、泰式生蝦、北海道帶子等，三文魚厚切肥美，甜蝦鮮甜彈牙。壽司接近30款，選擇更豐富，推薦火炙厚燒芝士鰻魚壽司，鰻魚厚身油潤，配上火炙過的芝士，味道更濃郁；雪燕魚子花之戀鮮甜，口感豐富。

串燒下單即燒，確保新鮮熱辣，燒羊架簡單黑椒調味，火候剛好，外皮焦香，內裏肉汁豐富。另有一品料理、煮物、天婦羅及吉列炸物，避風塘墨魚仔重蒜香，墨魚仔一咬爆汁，脆口彈牙；御品鮑汁燴花膠腍滑入味，充滿骨膠原。

想食得豪氣點，不妨加錢升級豪華版，可以任食多11款人氣食品：松葉蟹腳、海膽刺身、極品拖羅、池魚皇壽司、美國西冷牛扒等，其中新西蘭乳龍蝦在其他放題店較少見，肉質爽彈。目前餐廳還提供午市定食，只要五十多元，價錢和食物水準成正比，如今經濟不景，要省錢又想吃放題，可以考慮。

採訪、攝影：《飲食男女》

午市放題：星期一至日12nn-3pm ；成人$248、 小童$158（可+$100升級）

晚市放題：星期一至四5pm-7pm $238，5:30pm-7:30pm $248，9pm後 $228（可+$120升級）；小童劃一 $158（可+$100升級）

星期五至日5pm-7pm $248，5:30pm-7:30pm $258，9pm後 $238（可+$120升級）；小童劃一 $158（可+$100升級）

滿屋日本料理

地址：大埔安邦路9號大埔超級城地下542-548號舖

電話：3622 2070

營業時間：星期一至日12nn-3pm，5pm-11pm

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