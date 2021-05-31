近來不斷有老店結業，位於藍地、開業60年的祥記粥店，亦剛宣佈因牌照問題，將經營至6月14日，即端午節當天。由於粥店現時只於星期六日開業八小時，營業日期其實只剩下五天。

記者到店子訪問時，老闆娘郭太表示結業主因是未能續牌：「持牌人其實是我母親，她已經92歲，本身長居美國，間中才回來。」以往食環署容許郭老太毋須回港，也可續領牌照，但今年就不容許，郭太反問記者：「要我母親回來（續領），試問你會不會叫你的母親回來呢？我就不會了，92歲要搭飛機，現在很高風險，對不對？」

自從疫情爆發後，祥記粥店已更改營業時間為星期六日的早上六時至下午兩時，自八十年代起已接手粥店運作的郭太表示︰「一來我覺得累，而且有疫情後，星期一至五的盈利很差，本來人手就已不足夠，索性休息更好。」因郭太以替手牌打理粥店，而該牌照到期日子為6月18日，如無意外，祥記粥店最後營業日期就是端午節，她坦言︰「現在這一刻我都說我不會不捨得，因為我做得辛苦，但當我靜下來之後，或者都會有這個情緒。」她打算之後會前往台灣，如果有可能，下一代又想開粥店，有機會在台灣重開。

開業60年的祥記粥店，由郭太父親伍樹創立，早年以推車仔小販於藍地大街擺檔，藍地街市落成後，祥記粥店被安置入內。粥店多年來都賣廿多款生滾粥如艇仔牛肉、田雞粥等，十多二十元就有交易，粥底綿滑，材料切得均勻，內臟處理乾淨。

名物是一系列的炸物如油炸鬼、炸両，雖不是即叫即炸，但臭粉、低筋麵粉、油溫都把握得剛好，香脆不過油，炸両亦出色。粥檔還有極少見的炸糯米(又名炸糭或糯米鹹煎餅)，以牛脷酥麵糰包裹已蒸熟的糯米，再拿去炸，炸好後，外層香脆微甜，中心糯米煙韌而帶鹹香，是六七十年代的粥店小食，但現時已幾近絕迹。可惜因工序麻煩，銷量又不高，粥檔不會經常製作，記者拍攝當天就沒有製作，想吃要看大家運氣了。

祥記粥檔

地址：屯門藍地大街街市

電話：9492 4483

營業時間：星期六日及假期6am-2pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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