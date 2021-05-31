肉餅，又點只蒸一款，煎肉餅夠香口，有些茶記憑此物招徠大把粉絲，猛火煎得香脆的肉餅，配搭熱騰騰白飯，再淋上醬汁，看似簡單，但肉餅厚薄、餡料、醬汁等的變化，卻令這碟頭飯變得非常非常吸引！今次介紹三間小店，各自以煎肉餅飯成名，各有不同賣點

大圍33年生煎肉餅飯 明星街坊熱捧

位於大圍的金城茶餐廳，開業於1988年，生煎肉餅飯( $58）是招牌貨之一，煎得金黃香脆，鹹香十足，配上秘製甜豉油更為惹味，多年來都吸引不少捧場客，連歌手JW都在instagram推介。

這裏的煎肉餅雖然看似簡單，但內裏有乾坤，大廚文師傅解釋︰「煎肉餅有17種材料在內，果皮、薑、九龍串魷、糖、鹽、胡椒粉、芝麻粉、雪梨水、魚露、雞蛋、鹹蛋.....」豬肉用街市肉檔的豬肉，新鮮衞生。

肉餅之所以加入多種材料，是小店經過33年的鑽研演變，如果皮辟味，薯仔粉令肉餅更結實，用自家炒香芝麻製作芝麻粉，取代現成麻油，只為味道層次更豐富﹕「鹹蛋有鹹香味，我們一開始做肉餅時，就想如何令肉質更彈牙，想到別人做竹昇麵的時候都會加入鴨蛋，我們就試試加入鹹蛋白吧。」他甚至在肉餅加入了新鮮榨取的天津雪梨水，令肉餅質感更彈牙。

食材多樣，製作亦需時。文師傅每朝四點回店舖準備材料，將豬肉和鹽放進攪拌機裏攪拌，打至起膠，再將所有材料按次序陸續加入，每次加入幾款攪拌，就需要停一停，讓豬肉變得乾身，才能再繼續攪。準備好後，再用人手搓成肉團，「撻」至起膠，再放進雪櫃冷藏一天才算完成。

每個肉餅平均有六両半豬肉，加上魷魚、果皮、馬蹄，口感豐富，大份又厚身，但質感彈牙，不易散開。自家調製的甜豉油亦有講究：「靈感來自日式鰻魚汁，加入冰糖砂糖和糖膠，加進肉餅表面，可以掛汁。」文師傅認為肉餅本身味道濃郁，豉油只是用作畫龍點睛，所以用甜味令鹹香更突出。另一賣點是份量十足，接近2厘米厚，整塊人臉般大，大男人都吃得滿足。

九龍灣新晉學生食堂 煎肉餅足6吋長

想吃美味煎肉餅，不一定只限名店。九龍灣大勝豬扒清湯腩開業短短兩個月，已經成為學生和街坊食堂。老闆王先生雖然不願意上鏡，不過接受訪問時，亦大方透露肉餅秘方：「用新鮮半肥瘦豬肉，七三比例，加入秘製調味料和香葱。」

每天回到店後，老闆都以人手搓成一個個豬肉團，有客人點餐時才即叫即煎，新鮮即製就是美味秘訣，入口更多肉汁。香煎肉餅飯 ($46）一上枱已令人嘩然，每片煎肉餅足有六吋長，接近手掌長度，遮蔽了九成白飯，雖然比手掌更薄，不過煎得香脆，裏頭沒有加入其他配料，只有豬肉及少許香葱，有肉香又更香口，淋上秘製醬油後，微帶甜香。小店每日約賣出30至50份，以零宣傳兼位於住宅區而言，成績尚算可以。

元朗人氣肉餅專門店 200款創意煎肉餅

元朗屏山開業六年的屏山老地方，是間專吃肉餅的店舖，看餐牌，就發現他們煎肉餅款式多得很誇張！「在我們餐牌上，有50多款肉餅可以供客人選擇，在餐牌以外的肉餅有更多，因為有些原材料不能每天都備貨，其實我們肉餅款式總數超過200款，有一百多款是在一個月內輪流製作給客人吃。」老闆余先生表示，基本上每日可售出200至300個肉餅飯。

肉餅以新鮮豬肉製作，六成瘦肉四成肥肉，加入秘製調味和生粉製成︰「當搓好肉餅，肥肉會在煎的過程中揮發出去，肉餅才會脆。」至於不同款式，基本分為兩類，第一是製作時將配料攪拌在內，然後再煎；第二類則是煎的時候先分成兩塊肉餅，再將餡料夾在中間。

最受歡迎是六重芝士煎肉餅飯( $61），老闆訂製六款不同芝士如巴馬臣芝士，磨碎後攪拌在一起，製作時煎香兩塊肉餅，再在表面鋪上芝士，熱力將芝士溶化後，將兩塊肉餅夾在一起才完成。芝士肉餅表面有香脆芝士，裏層可以拉絲，加上肉餅本身調味，鹹香十足，有點像日本的芝士漢堡扒，不過就變成中式肉餅，十分特別。

另外還有水果系列，聽起來好像有點古靈精怪，不過老闆笑言其實不是新事物︰「以生果入饌，其實很多地方都有，包括台灣、中國都有很多，所以我就想到用芒果和榴槤，嘗試在肉餅裏作為食材。」芒果煎肉餅( $61），用了原片新鮮芒果，入口時果肉香軟，味道酸甜，配上肉餅一起吃，兩者出奇地夾，除了配飯，更可以選擇配牛角包，最啱喜嚐新的客人。

金城茶餐廳

地址：大圍積福街84號地下

電話：2602 6351

營業時間：6:30am-7pm

大勝豬扒清湯腩

地址：牛頭角牛頭角道3號得寶商場地下木馬工房FC01號舖

電話：從缺

營業時間：11am-9pm

屏山老地方

地址：元朗屏山塘坊村32-33號地下

電話：2304 3288

營業時間：8am-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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