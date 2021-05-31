不少香港人都有腸道問題，包括腹瀉、便秘、腸易激綜合症、腸瘜肉或大腸癌，勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho表示，這些常見的腸臟疾病與腸道內的益菌和壞菌失衡有關，可能會導致鼻敏感、濕疹，甚至免疫力問題。可以透過補充益生菌調整免疫力，亦有助提高腦部專注力和認知能力，預防焦慮、抑鬱。腸道內有100-200兆隻微生物，要維持腸道健康，人體每天需要100億粒菌，超過300億、400億粒菌都不會有額外保健作用。

第一種是富含益生菌的奶克非爾，近似乳酪的飲品，源於東歐國家，用乳製品透過發酵過程製作，240毫升含有150至200億粒菌，亦含有豐富蛋白質、鈣質、維他命B12、D3。奶克非爾的菌數不單止較傳統乳酪高，菌種亦比較高，超過10種不同菌種，而乳酪只有2-3條菌種，保健效益比較明顯。

另一種是新興飲品紅茶菌，Victor Ho指出，以紅茶加入糖分和不同菌種，透過發酵過程製作出來的飲品，一支紅茶菌飲品大約含有100億粒益生菌，亦含有豐富維他命B雜、消化酵素和有機酸。紅茶菌在發酵過程中會產生酒精，平均不會超過0.5%，肝病人士、孕婦、哺乳期婦女不宜飲用。

泡菜亦富含益生菌，每100克含有約100億粒益生菌。而且泡菜的製作過程一般會用大白菜、辣椒、薑、葱、蒜，含豐富鈣質和維他命C。Victor Ho建議生吃泡菜，因為在超過攝氏50-60度下，益生菌會被破壞。不過100克泡菜含有500毫克鈉質，而每日鈉質的攝取上限為2,000毫克，所以建議每天不要進食超過100克泡菜。

而印尼傳統食品天貝亦含有豐富益生菌，以黃豆透過發酵製作而成。由於天貝需要烹煮才能進食，所以益生菌的數目會有所下降，但幸好其膳食纖維量特別高，而膳食纖維被稱為益生元，是益生菌的食物，兩者混合進食的效果較單獨攝取益生菌更好。

另外，他不建議免疫力極低人士食用富含益生菌的食物，例如白血球數量非常低的化療人士，因為人體的免疫系統會因無法分辨好壞菌而發動攻擊。

採訪、攝影：《飲食男女》

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