中環地段矜貴，要吃一頓有水準又相對便宜的中菜，沒甚麼選擇。這間樓上新派中菜館，雖然是連鎖店，但水準卻是意料之外的好。走摩登路線，環境寬敞，師傅在開放式廚房前即製點心，氣氛輕鬆熱鬧。餐牌選擇多，款式不老土，賣相也有心思。除了頭盤、小炒、海鮮和飯麵，還有不少造型別致的點心，吸引年輕中產，難怪午市晚市經常滿座。

先來邪惡的蝦多士，色澤金黃，吃下去香而不膩，蝦肉爽彈有鮮味，不加黑松露醬更好吃。招牌乳鴿，差不多每枱都叫，$39/隻，不貴。乳鴿即叫即炸，雖然便宜，但也不是太細隻。炸得均勻，火候不錯，以十多種藥材的滷水慢煮而成，味道和諧，肉嫩滑多汁。叉燒是非一般做法，用安格斯牛肉來製作，燒至五成熟，滑不留口，帶油香又不會很甜。乾煸四季豆，好吃在夠乾身，伴肉碎和欖菜，惹味得很。

非常山竹的造型像真，其實是鹹水角的做法，煙煙韌韌，餡料是龍蝦汁蟹肉，味道甜了些少。黑金流沙，即是加了竹炭粉來做的流沙包，剛剛蒸起熱辣辣，包身鬆軟有彈性，奶黃香濃起沙。跟住是兩款動物造形的甜品，熊仔裏面的朱古力醬，香濃而不太甜。兔仔是用貓山王做的糯米糍，吃到榴槤的香味，但不會太濃。

整體菜式賣相吸睛，小菜和點心的水準都很平均，難得沒有將價就貨，人均消費不用三百元，吃得過。缺點是餐廳的生意太好，每枱限時90分鐘，不能慢慢歎。

採訪、攝影：《飲食男女》

唐宮小聚

地址：中環皇后大道中139號The L.Place2樓

電話：3568 9666

營業時間：11:30am-3:30pm，5:30pm-10pm

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