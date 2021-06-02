沒得飛將近2年，好多香港人惟有靠食外地美食望梅止渴。特色小店不斷湧現的深水埗，最近就有一處好地方幫人一解鄉思之愁，不過今次不是日本、台灣菜，而是中亞、東歐多國菜，更可以扮中亞人坐在毛毯上飲飲食食。

「其實我們是背包客，喜歡去不同地方玩，所以很多食物和飲料都是從不同國家搜購的，覺得味道很特別想帶回來。」店主Sonya是背包常客，今次與多位志同道合朋友，憑多年來外遊美食經驗開餐廳，神還原中亞、東歐一帶國家美食。「土耳其每個地區的早餐都不一樣，所有材料除了菜都是來自土耳其，包括3款土耳其芝士、果醬及土耳其茶。」土耳其早餐($148)附上的土耳其茶，極具土國風味，清甜夠神醒。

土耳其菜大家可能不會太陌生，橫跨歐亞的格魯吉亞傳統菜，相信好少機會食到。格魯吉亞蒜香牛油雞扒($148)，大大塊雞幾乎被牛油淹沒，滑不留口之中帶點蒜香，中和一下邪惡感。原來當地是用原隻雞上枱，現在改成雞扒，更貼心。

飲品方面亦來自中亞、歐州等國家，如伊朗的Tokhm-E Sharbati ($58)由當地玫瑰水、加上青檸等調製而成，花香撲鼻，是當地傳統飲料。雖然大賣各國菜式，不過也有本地薑？Hong Kong Real Ginger Cacao($48)是我們代表，Sonya說︰「我們採用本地社企好夠薑生產的老薑，混入天然可可，所以有可可香濃亦有老薑辛辣」，飲住撐本地貨！

菜式充滿異國風情，裝潢陳設當然要配合。牆上有巴基斯坦及香港混血女子，用了一個月時間徒手畫，色調以伊朗及烏茲別克風格為藍本的圖案、亦有購自印度的小木門、阿富汗地毯、摩洛哥燈等。更可以充當一下中亞人，坐在Tapchan大毛毯上進食。

Lonely Paisley

地址︰深水埗福華街182A號地下

電話︰9889 0250

營業時間︰12nn-10pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！