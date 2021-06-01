又到吃台灣愛文芒的好季節，不過今年台灣經歷百年最大的乾旱，嚴重衝擊農業，而台灣芒果更受到薊馬蟲害所累，當地農業學者估計芒果產量將減少一半，香港水果進口商則估計芒果售價會比去年上升20至30%。

體積較小 但價格企硬

台灣芒果有愛文芒、夏雪、蜜雪、金煌、金龍等品種，最受香港人喜愛的愛文芒，今年產期比去年遲之餘，果實也比往年小，是否代表今年沒有靚愛文芒可吃呢？九龍城永富鮮果專門店負責人陳錦輝，可謂生果達人，指今年愛文芒的性價比不及往年：「每年3月至6、7月，都是台灣芒果當造季節，基本上愛文芒是台灣每年最先出產的芒果，3、4月就會開始有。今年因為受當地天氣影響，雨水比較少，今年我們接收的愛文芒，差不多已開賣兩個月，體積都是比較小，大小一如我現在手拿的（$45/個），往年第二轉的芒果體積已經可以大一倍，售價亦沒有如以往般回落10%左右。」

體積小了、價錢貴了，那麼味道跟往年比較又會否有分別？「味道方面，我們試過都覺得比往年遜色，可能是雨水影響，比較淡口了少少。大家要注意的是，今年的愛文芒會比往年『花皮』，正如我手上這個有比較多的凹凸紋、較容易有起點的現象，都可能是受雨水影響。今年的愛文芒，我建議買回家後，兩至四日內就要盡快進食。」

要拋開生果愈大等於愈美味的概念

黃大仙大成街街市林記水果負責人林先生，指今年愛文芒雖然較往年細小，但會更清甜。「有人問：體積細是否代表不好吃？我成日勸客人要拋開這些『生果愈大就等於愈美味』的概念，事實並非如此，體積大的愛文芒如長期缺乏雨水，今年都未必好吃。細小的愛文芒，需要生長的時間相對短一些，台灣這一兩個月是有下雨，所以現在果農出貨以小型愛文芒為主，今年是相對的更好吃。」

不過林先生溫馨提示大家，如果買原箱愛文芒，要留意價錢是比上年大豐收時相差近一倍。「今年愛文芒的來港供應量比往年遲了很多，起碼延遲了半個月至一個月，收成與來貨量真的太少，令到價錢不停飆升。上年的愛文芒，外銷都是以一盒5kg為主，今年卻是減半而改用2.5kg包裝。上年5kg裝售價是$150，今年卻賣$250，客人就會覺得相差太遠。但當包裝減半後，客人問價錢得知是$180，知道是比往年貴了少許、份量也少了，但都覺得可以接受， 因為大家對價錢的數字敏感度非常高，對重量數字的反感度，則相對的低一些。」

完全通紅冇瑕疵 有機會落咗催熟劑

如何揀選靚愛文芒？林先生說愈重就愈靚，他售賣的愛文芒（1箱18隻裝，$40/個、$110/3個）較短兼圓身，證明沒有噴過催熟劑，屬自然成長而有自然的顏色變化；若噴了農藥，果身就會偏長，顏色亦會太一致的不自然。「我覺得顏色是很明顯的差別，少量花皮是可接受，但有些愛文芒假若摸上手已很硬實、有凹痕，顏色是非常不自然的差，即代表果農打理得不好，固然是問題，果皮顏色非常不自然的美觀也是問題。水果是自然生長，當整個愛文芒都是完全通紅、一點瑕疵都沒有，大家不要太開心，其實代表果農用了類似催熟劑的益收生長素噴上芒果樹，果實就會生長得很好，顏色也會很完美，嗅起來亦會很香，但食落卻覺得沒味道，所以我建議到品質有保證的相熟供應商或果店購買。」

採訪、攝影：《飲食男女》

永富鮮果專門店

地址：九龍城侯王道47號地舖

電話：2718 2688、2718 2689

營業時間：星期一至日8:30am-9:30pm

林記水果Fresh and Shoulder

地址：黃大仙大成街街市S135-S136

電話：9199 5181

營業時間：星期一至日7am-8pm

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