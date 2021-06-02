西灣河一向多餐廳，但除了太安樓一帶的街坊小食，其實在鯉景灣的住宅區裏，也有不少隱世小店，就如開業三年的鮨玥，是區內少有的高級日本料理，每周都會從日本取貨三次，保證用料地道。

餐廳提供各種時令海產，伊左木（$320/條）魚味清爽，入口鮮甜而不過肥，很適合夏天享用。本鮪壽司盛（$255）有赤身、中拖羅和大拖羅，赤身脂肪少，魚味濃；中拖羅甘香；大拖羅油脂分佈平均，入口即溶；壽司亦處理得好，大小均勻，鬆緊有致。

北海丼（$298）非常受歡迎，一份夠二人分享，足料豐富，有多款刺身如帶子、拖羅、三文魚子、海膽和磯煮鮑魚等等。店內也有不少居酒屋菜式，鹽燒鰝鰺魚頭（$65）燒得香脆，充滿魚油，佐酒一流。甜品菠蘿雪葩（$75）從日本進口，原個菠蘿裏面是菠蘿雪葩，酸甜清爽！午市一向有不少區內上班族及街坊光顧，晚市就氣氛幽靜，想和朋友好好聊天吃飯，區內無第二處更好選擇。

鮨玥

地址：西灣河鯉景灣蘇豪東A期太康街55號地下GA10B號舖

電話：2950 0100

營業時間：12nn-2:30pm，6pm-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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