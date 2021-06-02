一分錢一分貨，在香港食高質素的日本料理一向不便宜。不過尖沙嘴開業四年的日本餐廳，最近推出超抵食限定優惠，六月內即日起午市Omakase只需$350/人，有齊前菜、沙律、刺身、八件壽司、和食、烏冬及甜品。

價錢比平時便宜起碼六七成，但食物份量內容都不變，食材大部份日本直送。刺身有兩款，拍攝當日就有熊本縣天草真名鰹，真名鰹用葱帶出鮮味，薄切均勻，入口鮮甜；富山縣螢光魷魚配沖繩水雲，魷魚鮮甜彈牙，水雲清香滑溜。

壽司就有8件，醋飯特別調製，清酸煙韌，包括：平川極海膽配三文魚子、鹿兒島池魚、馬崎縣大拖羅、長崎縣赤身、豊後水道伊佐木、勝浦金目鯛、銀鱈魚及牡丹蝦。最後是和食、魚湯稻庭烏冬及甜品各一，份量大，價錢平，水準亦出色，不過每天逢12pm至4pm供應，只有10位名額，要食記緊訂位。

採訪、攝影：《飲食男女》

鮨一日本料理

地址：尖沙嘴厚福街12號藍馬商業大廈20樓

電話：3622 2070

營業時間：星期一至日12nn-2:30pm，6pm-11pm

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