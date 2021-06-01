《食勻18區》今集由人稱木村的藝人楊英偉帶路去位於將軍澳搵食。她是一間主打素食的茶餐廳，位於商場的小角落，位置不起眼，但口碑好，因老闆娘聰嫂大有來頭，三十年前曾經在香港電台的飯堂掌廚，當年不少藝人都愛吃聰嫂的手勢。

「屈指一算都有三十多年，八十年代我在香港電台報交通消息，沒多久我知道你來了，一到午市大家都嚷着去飯堂，還記得食物做得很好吃。」木村回憶道。

聰嫂在1990年時因弟弟生病，開始信佛食素，逐漸全家人都轉為素食者。由於自己是素食者，一直推廣素食文化，但因當年資金有限，結果開了甜品店，反應非常熱烈，開了不少分店，成為一時佳話。後來有集團買了聰嫂的甜品店，但食物水準不及以前好，生意每下愈況，去年更全線結業。聰嫂想開素食店的心不息，數年前在北角圓夢開店，去年搬了來將軍澳。菜式中西合璧，除了素食，還有聰嫂至拿手的甜品。

先來招牌素叉燒。木村吃下覺得它真的有叉燒的感覺，香甜帶些少辣，非常惹味。接住是鹹魚煎肉餅。「我以為它是從紫菜取出鹹魚的味道，聰嫂說其實它是用腐皮和腐竹，加上芝士去浸到像發酵的味道。」木村邊吃邊說。

滷水豬大腸。不論是賣相和味道，都令他疑幻疑真。「其實它都是腐皮的豆類製品，不過是一層層捲起的，加上下了滷水，所以味道像真。至於魷魚則是魚腥草加蒟蒻，口感非常爽脆。」

不過最令木村掛念的是沙嗲牛肉麵。「數年前我做舞台劇《小城風光》的時候，經常去你在北角新光附近的素食店吃沙嗲牛肉麵。我從來沒想像過，可以用齋做的沙嗲牛肉麵，味道比真的聰嫂牛肉麵還要好吃。你們自家製的沙嗲醬汁很惹味，牛肉光是看不覺得是齋。」

最後不可錯過的還有甜品。龍眼椰果冰，味道清甜，待冰溶了之後，還剩下很多龍眼肉，真材實料。芒果奶昔雙皮奶，做法有創意，滑得來又不是太甜，叫木村吃到停不了口。「吃完剛才那頓素宴，加又吃掉這些甜品，這一頓真的的功德圓滿。」木村開懷地說。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、魯雋華

聰嫂‧原素

地址：將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼地下W003-W004號舖

電話：2668 6778

營業時間：11am-10pm

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