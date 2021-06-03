每天吃住家飯吃到悶，斬兩味加餸方便又不用煩，滷水食物當然是首選，鰂魚涌新開了一家滷水專門店，不少人午餐時間來買飯盒，下了班又買來加料，到底有何特別？

負責人陳先生指，香港大部份也賣潮式滷水，又或者台式滷水，大部份也指滷水膽很重要，大家也自稱用百年滷水，「我們不賣老水，只賣滷水。」他們賣的，以潮式滷水做底，加入大量新鮮蔬菜，每日新鮮製的滷水。必試有齊鵝髀、鵝肝、鵝腸、鵝蛋、鵝腎、素鵝的滷佛爺，「舊式滷水做法就是大火滾，滾到滷水鵝熟透時便可，我們用慢煮浸滷形式做，滾起在一個恆常溫度，令鵝慢慢去熟，可入味之餘，還可以保持到肉質嫩滑。」的確，滷水鵝髀入味，肉厚有口感；鵝肝嫩滑，甘香軟滑；鵝腸已刮去肥膏，非常爽口；鵝蛋比滷水雞蛋大，蛋味濃郁。

滷水豬手同樣用慢煮方式浸滷，跟坊間的豬手略有不同，用了德國鹹豬手做法，但加入了滷水以中西fusion形式做，豬手軟腍入味，外皮爽彈 ，啖啖骨膠原感覺。慢煮滷水鵝片飯同樣用慢煮方式，飯底可以選鵝油飯，非常香口，極邪惡，鵝片色澤通透，皮薄肉嫩，肉質細緻有彈性，酒香清醇。另有滷水墨魚、滷水紅腸、滷水豬耳、滷水生菜、滷水豆腐等小食。

採訪、攝影：《飲食男女》

滷府

地址：鰂魚涌海光街7-9號龍景大廈地下5C號舖

電話：9197 1924

營業時間：星期一至日11am-9pm

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