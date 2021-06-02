快到端午節，少不得吃 糭 應節。雖然糭的口味越來越多，但最受歡迎的一定是廣東鹹肉糭。傳統餡料有肥豬肉、綠豆和 鹹蛋黃 ，亦有人會加蝦米、冬菇、瑤柱和金華火腿。今次由入行超過三十年的 麒藝館 行政總廚謝江生出馬，盲試八大人氣連鎖店的鹹肉糭，看看哪間最好吃。評分以外形及味道為標準，每項各佔5分，最高為10分。

一隻好吃的鹹肉糭，糭形必須漂亮飽滿，呈三角形為佳， 糯米 粒粒分明有光澤。糯米入口煙韌，餡料比例平均，肥豬肉有油香，鹹蛋黃起沙漏油，綠豆要鬆化，調味恰當。

「外形應該像漏斗的形狀，體形飽滿。如果紮得不實，烚的時候會令到裏面有多餘空間，容易入水，糯米變得糊口，搣竹葉的時候便會黏住而令它變形。糯米要有光澤，代表烚糭的時間剛好。糯米跟餡料的比例最好各佔一半，層次才會豐富。」

１號是靠得住。外形漂亮，糯米有光澤，粒粒分明，烚的時間剛好。餡料跟糯米的比例平均，糯米煙韌，鹹蛋黃起沙和漏油，綠豆蒸得鬆化，美中不足是肥豬肉太瘦，沒有油分，味道也偏鹹。(7.5/10分)

2號是八珍。糭包得不好，有些少變形。幸而糯米有光澤，烚的時間恰當。糯米夠煙韌，肥豬肉夠油，又夠大件，綠豆鬆化。但鹹蛋黃不夠油，口感很乾。糭太多糯米但餡料太少，吃下去沒層次。(5.5/10分)

3號是美心。糭呈長形，糭的表面糊了，糯米不夠光澤，黏性很重，代表烚過了火。餡料有綠豆、鹹蛋黃、肥豬肉、蓮子和花生，但整體比糯米多，比例不平均。糯米糊口，味道不過不失，吃到綠豆的香味，鹹蛋黃夠油和起沙，肥豬肉有油香，然而瘦肉的部份很硬。(5/10分)

4號是榮華。糭形漂亮，糯米粒粒分明很有光澤，可惜糯米太多，餡料太少，比例不恰當。糯米煙韌，但餡料不好。綠豆烚得不夠時間，不夠鬆化。鹹蛋黃不夠油又不起沙，鹹豬肉沒有油香味，調味也欠奉。(6.5/10分)

5號是聖安娜。糭變了形，外形不工整。不過糯米粒粒分明有光澤，餡料平均，肥豬肉又大又有油香，綠豆也鬆化，但鹹蛋黃不夠油和不起沙，調味一般。(5.5/10分)

6號是奇華。糭形漂亮，四隻角和頂部都完整。糯米有光澤，比例也好，肥豬肉大件有油香，還下了金華火腿，香上加香。雖然沒有鹹蛋黃，但每口都有肉香，綠豆鬆化，層次很豐富。(9/10分)

7號是大家樂。糭紮得太實，所以變了形。烚糯米的時間太長，質感很黏，不夠光澤。比例很差，糭很大隻，不過全部都是糯米，表面的綠豆也很多。雖然綠豆鬆化，但口感像飯糰，鹹蛋黃不夠油又不夠沙，味道沒特別。(4/10分)

8號是太興。糭變了形，烚的時間過長，糯米很黏，光澤又不夠。比例不好，餡料多過糯米。糯米很糊口，鹹蛋黃不夠油及不起沙。綠豆過腍，唯一的好處是有肉香和肉汁。(4.5/10分)

最後由得分最高的奇華勝出。「冠軍是6號，因為糭形漂亮，口感有很多肉汁，肉味香濃，加上比例恰當，好吃。」謝江生解釋。

採訪、攝影：《飲食男女》

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