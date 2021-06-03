以拌麵成名的台灣人氣品牌雙人徐，最近推出了新口味蝦酥酸辣寬粉（$89），酸酸辣辣，非常適合夏日，一於來開箱試試吧！

雙人徐於2009年創立，曾經在台灣開過實體店和餐廳，近年就改以網店發展產品，打開台灣網購網站，不少產品都已經售罄，相當渴市。新口味加入了早年甚受歡迎的台灣零食，以原隻蝦烘乾再燒脆的蝦酥，更有地道風味。

每盒有兩人份量，包括了寬粉、蝦酥、醬汁湯底和蔬菜乾，選用100%台灣製原料。烹調方法十分簡單，不用十分鐘就能完成，滾水加入湯底和醬料，然後加入寬粉煮約五分鐘。最後加上蝦酥和蔬菜乾就完成了！

酸辣湯味道不會過濃而嗆喉，即使表面沒有一層紅油，酸辣味道仍很平衡。每包麵都有五至八隻完整蝦酥，非常鬆脆，吸收酸辣湯後更加美味。寬粉吸盡酸辣湯精華，煮了五分鐘，質感剛剛好，不會過軟。價錢略貴，但當作消夜，一定十分滿足！

雙人徐 蝦酥酸辣寬粉

售價：$89

銷售點：崇光百貨超市、實惠、Home+、foodpanda mall及HKTVMALL

採訪、攝影：《飲食男女》

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