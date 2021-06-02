油麻地 砵蘭街一間小店，最近人流絡繹不絕，道賀店舖重開之聲不絕於耳，往來盡是熟客：「多番個飯堂，多了點回憶。一直以來都有幫襯的，出品傳統好食，自從他們在佐敦結業就一直懷念，今日重開當然要捧場！」、「幫襯十多年，看見它重開，當然開心啦，我們在附近住，不用搭車去。」

疫情嚴重加上租約到期 去年5月結束舊舖

熟客口中的飯堂，就是 紅伶飯店 ，開業超過五十年，原址於佐敦吳松街19號，歷經四次轉手，2000年起由潮州普寧人陳木宏經營，兩夫婦拍住上，營營役役20餘年，養大四名子女。去年5月，舖頭突然宣佈結業，「本來我老婆想做多一兩年，我亦覺得反正身體許可，別人吃得好，我亦開心。誰知疫情越來越嚴重，仔女就說不要做了，租約到期就還舖給業主，我們就結束沒做。」陳木宏說。

退休後生活寫意，得閒就行山游水，不過老婆就一直掛心舖頭，經常想再見熟客，剛好二兒子Felix願意接手，就決定選址重開。「紅伶算是我第二個家，小學已經做樓面遞遞筷子，以前就當玩耍，無論收工放學都會下來幫忙。」Felix透露爸媽幾乎全年都沒放假，與其幾兄妹在家，反而更喜歡落舖幫手，一家人齊齊食飯，忙碌但溫馨。

二仔本從事音樂製作 愛餐飲有人情味

決定接手爸媽餐廳的Felix以往一直醉心音樂，雖然曾做不同生意，但投入最多時間心血，仍然是音樂監製，「做音樂的辛苦，是經常通宵，做飲食的辛苦，就是大汗淋漓，要一眼關七，顧好多事。你問我更喜歡哪行﹖我可能會選擇紅伶，始終音樂是躲起來自己做，這邊就好像大家庭一樣，與客人都很友好，好有人情味，大家有交流互動。」

也許是受家庭影響，過往做的兼職大部份是餐飲，中餐、西餐、咖啡店，甚至餅房亦有做過，了解不同餐廳運作，希望有日應用在自家舖頭，「嚴格來講，從小就想接手，但是我知道如果我們只跟着爸爸的模式，學他那一套去運作的話，其實很困身。我想做的事更多，或者目標遠大點，想法有少少不同。」

新店租煊記兩層舊址 賣滷味加過百款小炒

昔日舊店只有一層，約10張桌左右，每晚繁忙時間，客人往往等一小時才入座，現在租了樓高兩層、同樣是老字號的油麻地 煊記 舊址，可坐逾百人，讓客人縮短等候時間。紅伶原有的菜式，如招牌的冰鎮芥辣墨魚片、蒜茸炒番薯苗、滷水鵝等均繼續供應，另外亦加入過百款小菜，就連海鮮、煲仔菜、粥粉麵飯都有。

「面積這麼大，如果只做 打冷 ，冷檔出品會供不應求，如果有廚房做小炒，就可以平衡，符合更多人口味，可以多點生意。」以往只有兩個人做的小店，現在就擴充成十幾人的大團隊，由一班年輕廚師負責，兒子負責管理及樓面，現年67歲的陳老闆就幫忙看冷檔出品，同時將自己手藝傳給一眾廚師，做個監。

「我做生意就向來貴來貴賣，就算貴點我也要拿靚貨，不會隨隨便便。如果我做不到，我寧願做少點，都要做好出品。」陳老闆寄語年輕人就是要學，捱不到辛苦亦要捱，因為在學的過程肯定辛苦，他期望兒子能學到一身好本領，「你做到好的出品給人吃，你自己開心，別人讚你亦開心，何樂而不為呢？」

採訪、攝影：《飲食男女》

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街14號

電話：3481 2020

營業時間：星期一至五 11:30am-12mn

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