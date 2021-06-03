夏日炎炎，天氣悶熱，躲在室內吃甜品就最好不過。最近西環人氣的阿元台灣餐廳，推出了數款新甜品，包括芋圓火鍋、台式刨冰，賣相豐富又吸引。

芋圓火鍋 $99 （凍）可供二至三人享用，客人可自選湯底，包括五款配料，如三色芋圓、仙草等等，底部更有刨冰，非常豐盛。「我們主要湯底有黑糖牛奶，因為就算將任何材料加進裏面，都能夠吸收黑糖牛奶的味道，讓你吃到黑糖的糖香。」另一口味是豆漿湯底，豆香重，入口不會太甜。三色芋圓是手製，從台灣空運到港，口感煙韌並帶芋頭香。仙草和豆腐花同樣滑溜，份量十足。

「一般火鍋也會有醬料，芋圓火鍋也有，這是不可少。會提供五款醬料供選擇，客人可以把芋圓蘸各種醬料吃，會有不同感覺。」火鍋爐旁會放上幾款自選「醬料」，例如花生糖粉、Oreo碎、蜂蜜等等，芋圓蘸上花生糖粉感覺像港式糖不甩，感覺新鮮。阿元表示：「其實在台灣也會有一些花生湯、紅豆湯，裏面會加一些湯圓進去，那我就想我們是火鍋店，將火鍋變成甜品，煮出來吃好不好呢？」

餐廳亦有數款新推出刨冰，都是挫冰系列。最推介芋頭牛奶（煉奶）冰($49)，芋頭口感綿密，甜度適中，配上黑糖刨冰，是透心涼的甜香。烈日當空，吃碗冰涼台灣甜品，幻想自己去了旅行吧！

阿元菜市場

地址：西環堅尼地城科士街40號地舖

電話：2910 1320

營業時間：星期一至日11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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