冬陰功未食過大家都肯定聽過，是正宗泰國菜，用蝦或者甚麼海鮮煮我都聽過，甚至食過，但用東風螺？諗都冇諗過！辣酒煮花螺是我拿手菜，但是辣酒冬陰功這個配搭諗都未諗過！究竟辣酒冬陰功東風螺是甚麼菜式？原來是小曼谷泰國餐廳老闆Jim自創的fusion菜，味道如何？大家一定要跟住煮一次，食過之後肯定讚不絕口！

其實大家只要學識冬陰功湯底是如何煮成的，基本上用甚麼海鮮材料原來都可以。我食過冬陰功雞湯，配河粉、米粉一絕！冬陰功材料，任何一間泰國雜貨舖都已經有一包包預先執好的，大家跟住買都唔會錯。雖然我一直跟着買，但如果不加那些一包包的現成冬陰功醬料的話，做出來的味道總不夠地道。原來就是不知道要用泰辣醬，還要預先做定湯底。湯底材料非常簡單，雞骨、豬骨、香茅、檸檬葉、南薑，需要的是時間即是火候，不過如果整一個煲仔的話，確實不值得大費周章，改用盒裝雞湯、豬骨湯亦未嘗不可。

這個菜式我學完之後，照辦煮碗煮了一次，請朋友一起品嚐，個個食到舔舔脷。不過我那天在街市見到非常新鮮大隻的花螺，即刻買了幾斤。如果大家像我一樣用花螺代替的話，烹煮時間一定要加長，我買的花螺很大隻，所以我預先煮了1小時，朋友來到之後我再加熱。如果是小花螺的話，煮15至20分鐘應該夠。當然可以因應個人鍾意食爽脆多一點，還是像我一般喜歡軟熟多一點的，來決定烹煮時間長短。

下一集為大家示範最後一個泰菜，又是一個非常傳統的泰國菜式，記得追住睇《飲食男女》Son姐煮場！

材料：

東風螺1斤

香茅2支

南薑、檸檬葉各數片

泰國辣椒膏適量

花雕酒丶魚露適量

冬陰功湯底（用香茅、南薑、檸檬葉、豬骨、雞骨預先煲好）

做法：

1.東風螺洗乾淨汆水

2.炒香辣椒膏，加入東風螺及所有材料炒香

3.加入冬陰功湯底，大火滾起煮幾分鐘

4.食東風螺又有冬陰功湯飲

示範：Son姐

攝影：葉天榮、關永權

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！