「外人常會問他，在哪裏學廚啊？這道菜又怎樣煮啊？其實他從沒到外面學過廚，好像當我一開始認識他時，他已經煮得一手好菜，我覺得確實是挺神奇的。」每次看着丈夫做菜，Teresa也會有一種驚嘆的感覺。他的先生Amen，來自印度北部的旁遮普，那裏大概是世界認識印度菜的大門，奶油咖喱、瑪沙拉雞肉、牛油烤餅，你所認識的印度菜，也大概源自他的家鄉，也許在香料紛陳的美味國度中成長，Amen的手藝可算是與生俱來。「我吃了一輩子的咖喱，我媽媽每天也會烹調，在我小時候她餵我吃咖喱，當我上學時媽媽又給我咖喱作午餐，我做的咖喱，其實也是按照家裏的做法，當你用心去做的時候，享受其中，這便是一鍋美味的咖喱。」

來港經營賓館生意 邂逅香港女生

Amen 是觀塘工廈印度餐廳「GALI」的老闆，他由搓薄餅到煮咖喱，也一手負責。其實他十年多前來香港的時候，完全沒想過從事飲食業。「2009年來到香港，一邊讀書，一邊跟着叔叔工作，之後便開始在尖沙嘴經營自己的賓館生意。」他說。就在來港讀書時，他跟香港女生Teresa認識。「當時我要分組做功課，因為常常走堂，找不到組員，於是便找了他跟我一組，接着便這樣認識。兩人很是投契，Amen主動約會Teresa，兩人不久便在一起了。「感覺他人很好，是個很善良的人，也很顧家。」Teresa道。

Amen在香港落地生根，跟Teresa結婚生子，有自己事業，生活順風順水，好景不常，上年遇上肺炎疫情，他的賓館生意一落千丈，被迫結業，多年心血盡毀。之後有足足三個月的時間，Amen只能窩在家中，與其獨個徬徨擔心，他選擇到澳洲探望家人散散心。「到了澳洲後，每當有家庭聚會，我便會為家人親自下廚，他們總是很高興，當吃到我做的料理時，常會問我既然煮得那麼好，為甚麼不試試做飲食生意。」Amen說。回到香港，他更寄情烹飪，在家裏看畢整季印度版《Master Chef》，更開始在網上跟人分享自己的料理。

由外賣店變成工廈人氣店

「為了養家，總要甚麼也得試，而他唯一比較有興趣的就是下廚了，既然機緣巧合有一個機會，便只好一試了。」Teresa道。更重要是，她看見先生在料理中找到樂趣，振作起來。「印度男人甚少下廚的，在印度我們從不下廚，只有女士會入廚房。不過當我在Facebook 分享我的料理，竟然得到了數張的訂單，網友對我做的東西很有興趣，當中有本地人，也有印度人，有一天我甚至因此做了$500訂單，我覺得很高興。」Amen 笑道。

網友給了Amen開餐廳的勇氣，大約一年前，他決定在觀塘工廈跟人合租一個小廚房小試牛刀，做起外賣生意。那時只是一間只能做外賣的店子，只有一個櫃位，有個不到百呎的廚房。「幸好他長得夠瘦，才能每天在那個不到一百呎的廚房裏烹調，看着他每天這樣體力勞動，也感覺他挺辛苦的。」Teresa 說。辛苦不一定有回報，最初開檔的數天，每天只有兩、三個柯打。「我一個只能顧着下廚，而Teresa 卻幫我宣傳這家店，她總是不停為我在網上發文，由始至終也沒有停，真的幫了我很多。」Amen說。除了在網上宣傳，Teresa 更在網上接觸了一些年輕人的外賣團隊，為Amen的出品搞起外賣，在這班年輕人的幫助下，將食物帶到給很多觀塘街坊，後來有了口碑，更陸續搞起團購生意。

自家製咖喱膽 加入近廿種香料

短短一年時間，上月他們便搬上大舖，加設堂食，越來越多朋友試到Amen的手勢。這除了歸功於有Teresa幫手搞外賣、團購， Amen每天花在廚房的心神，也許更加重要。「做咖喱膽需要很多的時間，也需要很多的苦工，我一星期要準備兩次。」Amen道。咖喱膽不是現成貨，第一個步驟，切材料已經不簡單，切蒜頭、 切薑粒、切洋葱， 每款料頭都堆得似小山那麼多，像Amen 刀法利落，也要花整個小時。「所有材料下鍋之後，要慢慢花時間炒至軟爛，才可以繼續下個步驟。」Amen 全程需要拿着鐵鏟，翻炒鍋中的料頭，以防炒焦炒糊，極花精神。第二個步驟是加入香料，近廿種乾香料，豆蒄、孜然、茴香、丁香、豆蔻花等等，Amen 堅持自家研磨，他相信這是印度人保持健康的秘密。「所有也是天然的，我不會加現成的馬沙拉香料，或者其他人工的香料，我要的是天然的風味。」最後加入番茄，再滾到軟爛，變得稠結，融為一體，才成為店裏的咖喱膽，這全程便要花上6個小時。

「他煮的咖喱，跟我們在家煮的一樣，比較適合香港人，沒那麼油膩、辛辣。」Teresa幫忙介紹道。店裏有兩款的咖喱膽，傳統重香料風味，入口濃烈刺激的馬莎拉咖喱，另一款奶油咖喱，則相對遷就香港人的口味，加入大量的忌廉、牛油，口感相對奶滑，平易近人。每款咖喱可加入各種材料，包括燜得軟腍的羊肉，烤得惹味的印度烤雞等。由於Amen的家鄉，當地人習俗多以素食為主，店裏又有菠菜芝士咖喱、鷹嘴豆咖喱等款式，也是水準之作，素而不寡，吃來辛香紛陳，絕不沉悶。除了咖喱，麵餅小點，也是Amen 每早新鮮用小麥粉，即搓即製，不少客人都很喜歡，像牛油烤餅，吃來外層焦香，口感煙韌，愈嚼愈有小麥香氣，配襯咖喱一流。不能不試，還有巨型咖喱角，每日即包即炸，餡料爆滿，香脆惹味。

透過烹飪 走出人生低谷

客人開心，自己開心，Amen透過烹飪，總算由人生低谷走出來，不過現在的日子卻比舊時辛苦得多。「以前做賓館，就是坐在接待處，然後留意着房價，現在做餐廳完全不一樣，難很多，的確很難，不時切傷，燒傷。」Amen說道。「因為我們有一個孩子，他又常常要黏着爸爸，所以會覺得工作很困身，但這也是為了家庭。」Teresa在旁也點頭認同，苦笑說每天能夠準時放工便好了。不過問到Amen會否考慮在未來重開賓館，回到Comfort Zone，他卻選擇現在的生活。「我更喜歡現在的工作，我很享受跟家人在一起的時光，跟客人相處的日子。」他說。

GALI

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈14樓B室

營業時間：星期一至日11:30am-9pm

電話：68571097

採訪、攝影：《飲食男女》

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