端午節除了游龍舟水，少不了吃一口美味糭子。軟糯煙韌的糯米，包裹或鹹香油潤，或甜膩可口的餡料，是大家記憶中的端午味道。推介8間出售美味糭子的小店，旺角、九龍城、中環等地都各有選擇。

買回家後，記緊糭要烚，不能蒸，如果是未經冷藏的糭，滬式長形糭要滾水烚十二至十五分鐘，比拳頭更大的裹蒸糭就起碼要烚半小時至四十分鐘，除了烚，近來亦有人以氣炸鍋煎糭，把糭葉剝走後，塗油再氣炸，入口就會外脆內煙韌。

1. 上海新三陽南貨

地址：九龍城侯王道49至51號地下

電話：2382 3780

營業時間：8am-7pm

註：設網店， https://bit.ly/3pjMhp1 ，消費滿$1,000送貨，滿 $2,000免運費，不滿$2,000，運費從$75-$160不等

吃糭，華東一帶常見的湖州糭向來是主流，1956年成立的九龍城新三陽是老字號，亦是城中有名的南貨店，一向都有自製產品如薺菜雲吞、蛋餃、小籠包、醉豬手等發售，湖州糭更是一年四季都供應的名物，近年新增網購業務，廿多款糭都在網上有售，價錢從28元(鹼水糭)至155元(鮑魚綠豆火腿蛋黃糭)不等。

它賣的糭，以鹹肉糭如鹹腩肉蛋黃糭、鮮肉糭等為招牌。打開有糭葉清香，糯米粒粒分明夠煙韌，有油香還滲透鹹蛋香。豬肉大大條放在正中央，很足料。

店方注重每個細節。每年端午節前，店主都試四至五款糯米，試好後，再用獨特配製的醬料醃，放至第二天才使用，特別乾爽，煮熟後，入味黏糯。餡料的豬肉、鹹蛋黃，一定用最腍最滑的脢頭豬肉，肉味香濃，肉質軟滑。鹹蛋一定要剛剛好熟，不選醃製時間過長，因油分會稍差，肥豬肉只放一條，讓油分在糭裏溶化後，讓糯米質地更滑。糭葉只用三塊安徽黃山的糭葉，而且只選原色帶少許微黃的葉子，因為天然沒染色。要試過覺得葉的清香氣足夠，才會採用。

製作亦講究。包好糭後，店方會連續煮五小時，這樣糯米才會煙韌卻又不散開，鹹蛋脢頭肉香完全被糯米吸收。近年還有新口味如小米豬肉蛋黃糭、藜麥鮮肉蛋黃糭，適合追求健康的人。

2. 鍾太・私製品

網址： https://bit.ly/3uRU92p

註：第二輪開售日期未定，請留意專頁公佈，交收點只有錦上路站，每隻24元，每張訂單最少要訂十隻，最多限二十隻

用柴火煮的糭，不是隨處可吃到。包糭三十八年的鍾太，四年前在女兒建議下開設專頁賣客家糭，被傳媒報道後極受歡迎，開售短短十分鐘已售出過千個糭。

只賣兩款傳統客家糭，分別是花生餡及綠豆豬肉糭。用料簡樸，製法傳統，如綠豆豬肉糭的豬肉要提前兩天醃好；糯米要提早一天浸好；糭葉要多次反覆浸水後汆水。兩款口味以花生餡較受歡迎，裏面有蝦米、乾葱，口感結實，花生味道濃郁帶鹹香；綠豆鹹肉糭比較清香，口感軟糯。

最特別是煮糭手法，用鍾太婆婆四五十年前度身訂做的灶頭，以柴火煮糭。雖然比電子爐麻煩多了，又要搬柴火，又要看好火，但她仍然堅持用柴火煮糭，一來傳承客家手藝，風味亦更佳。

手工雖多，但價錢平，每個才賣24元，不過須到錦上路站自取，而且第一輪預訂已經完結，想食就得留意第二輪預訂，不太方便。

3. 大記攦粉糕點專門店

地址：九龍太子基隆街10號地下

電話：2787 1398

營業時間：11am-9pm

開業十多年，主打中山小食，平時專賣純米攦粉及馬蹄糕、芝麻糕等糕點，臨近端午節，主角就變成糭。除了有常吃的綠豆鹹肉糭、鹼水豆沙糭及西米糭(有芝麻豆沙紫薯等餡料)，還有中山名產蘆兜糭。

蘆兜糭的「蘆兜」，就是蘆兜葉的意思，蘆兜即大家行山時，在海邊林間常見的植物，果實類似菠蘿，所以又稱假菠蘿。餡料是紅豆、鹹蛋黃、肥豬肉及糯米。為何要蘆兜葉包裹﹖因為蘆兜葉香氣遠比常用的竹葉濃，烚好的糭，味道比一般鹹肉糭多了一份清新葉香，不過蘆兜葉葉邊帶刺，用前必須剪掉所有刺，還要經過浸、煮、洗三個動作，方能使用，製作時必須將蘆兜葉從頭到尾捲成筒狀，再將糯米和餡料灌入，然後封頂，紮好，蘆兜葉要轉八次，而且每一層的葉邊與葉邊之間不能漏風，不然煮的時候，糭的風味就會流失，所以相當考功夫，亦是香港買少見少的原因。

店內老師傅表示正宗蘆兜糭有七至八斤重，如今改良成香港人能接受的大小，但依然比一般糭子來得大，每粒賣$78，吃得滿足。

4. 嘉湖

地址：石硤尾南山邨南豐樓 103-104 號地舖

電話：2779 1153

註：可WhatsApp 6223 9200取餐牌

上海糭名店，開業近四十年，平時早午市賣鹹豆漿、客飯、豬扒麵等，也有熟客會訂老派上海菜如八寶鴨、醉雞、鳳尾蝦等，農曆新年賣的紅豆糕、八寶飯亦是地道口味。

每年到了端午節前兩三個月，小店就會提供嘉湖糭訂購，共有十三款，都是傳統口味如豬油豆沙糭、鮮肉糭、五花腩肉糭等，每隻價錢從32元(紅豆糭)至128元(嘉湖糭皇)。

每隻賣54元的鮮肉糭是主角，三十多年來，店方都把瘦肉和肥肉分別以醬油和糖醃上25分鐘，醃剩的醬汁混入肉汁後，再用來醃糯米40分鐘，便可開始包糭，無論糯米還是餡，味道都非常統一。

要求高，豬肉必須是新鮮貨，肥瘦肉分別切成相同的四吋長，半吋寬，糭葉內鋪上薄薄一層糯米之後，長條形的肥瘦豬肉直放其中，講求的是貫穿糭頭糭尾，吃時每一口都可以吃到糯米和豬肉。這種鮮肉糭所散發的肉香味令人欲罷不能，做得好的，更會帶有金華火腿的香味。

老闆區偉剛先生曾言：「上海人吃糭，重點是吃餡料，糯米越少越好，如果一口咬下去只有糯米，就不是味兒了。」糯米須用新米，因為嘉湖糭講求口感要綿，要達到幾乎不用嚼的狀態，廣東糭則相反，口感要夠煙韌。

表面單調，只有糯米和豬肉，顏色也是清一色的啡，但入口綿滑，餡料有肉香，很多人一買就是五十隻甚至上百隻。小店只接受預訂，現場並無出售，勿上門摸門釘。

5. 西關老祖

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖

電話： 6382 4270

營業時間：11am-9pm

今年於佐敦新開業，以藍白色作主調，風格簡約，驟眼看以為是文青咖啡店，其實是由年輕人開的外賣店，主打西關瀨粉、XO醬蘿蔔糕、黑毛豬油撈飯、極上生蛋醬油拌飯等，價錢親民，每碗瀨粉只賣15元。

大部份食材都是自製，其中就包括店內招牌菜之一的煎糭。糯米和綠豆邊，早一天浸透，包時把米和豆以一半兌一半的比例均勻分佈，西班牙豬腩肉也由頭到尾平均分佈，確保切開啖啖有餡。糭形又特登包得長身，方便切件。

平時在店內會把自製糭子切成一片片後再煎香，煎時綠豆邊會鬆化酥香，入口如薯餅香脆，裏面卻非常軟糯，入口油香。端午節期間會提供原隻外賣，更特別加入鹹蛋黃，入口鹹香，每份120元有3隻，還可以送上門。除了平時的烚熟，建議可以試一試煎來吃，味道更特別。

6. 三陽號食品 — 嘉咸街袁太

地址：中環永吉街11號永亨保險大廈A舖

電話：2545 8966，9362 5553

營業時間：8am-6:30pm

1989年在結志街開業，輾轉搬了幾次，五年前才從嘉咸街遷至現址，開業32年，店內產品非常多元化，新派口味的蝶豆花、斑蘭葉缽仔糕、蘿蔔糕、海南雞飯，甚至有陳皮柑桔燉檸檬。老闆曾在上海總會做點心，包得一手出色的嘉湖糭，老闆娘更有結志街糭后別號，廿多年前起，每年端午節前都親自包糭子，因大受歡迎，現在已經全年供應。

選擇多，瑤柱糭、什豆健康糭、金腿鮮肉鹹蛋、裹蒸糭，還有以重量計算的中山蘆兜糭。用料講究，招牌鹹肉糭，鹹蛋只用鹽水浸足廿五日的版本，油分夠，足夠起沙；火腿只用八年期金華火腿，更有油香；糯米以醬油醃入味；煮糭時以猛火煮五小時，令糭子煮熟而不是浸熟，糯米質感更滑溜。

7. 阿元來了

地址：西環堅尼地城北街31號地舖

電話：3579 2460

營業時間：星期二至日11am-10pm，星期一休息

註：另於觀塘有分店

近年台灣糭在香港日益流行，不少台灣餐廳如阿木台灣麵、程班長都有售。由台灣人經營的阿元來了，從五年前開始，每逢端午節前都會聘請香港居住的一眾台灣媽媽製作台南糭，受不少居港台灣人及街坊歡迎。

只賣傳統台南糭，即把糯米加醬油撈勻，醃入味後，再把豬肉、花生、蛋黃、冬菇、蝦米等材料炒香，然後用糯米包好，再包在糭葉中再紮實烚透。份量足，啖啖鹹香惹味，體積小巧，吃完一個也不會覺得飽滯。

每粒糭賣49元，如果想一試台灣地道口味，還可加1元加購一包花生粉，因台南人吃糭就會蘸花生粉及甜辣醬，甜加鹹加辣，味道複雜。

8. 驊記糕點屋

地址：元朗安寧路20-24號利群樓

電話：從缺

營業時間：星期二至日10am-7pm，星期一休息

開業十多年的驊記，從街邊檔經營至現的小店，憑的就是一系列自製小食，糯米糍、手粉、茶果等都很受歡迎，店內還有自製鹼水糭，雖然不是最傳統、自製草木灰來做鹼水的做法，但做法仍然很講究。

包鹼水糭需要四塊竹葉，先將兩塊竹葉扭在一起，中間做出一個角，放入糯米之後，左右兩邊再各放一塊竹葉，上下屈起就大功告成。賣了十六年鹼水糭的驊記糕點老闆周莉說：「這個角很重要，留空間讓糯米脹起，包好之後，輕輕搖晃，要有聲響才能稱之為夠鬆，煮好之後，糭才夠飽滿，才好吃。」

鹼水糭最便宜十多元就有交易，買回家，蘸砂糖或者蜜糖吃，竹葉的清香味最突出，雖然沒有任何餡料，配清茶一杯，也是一種簡單的享受。

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