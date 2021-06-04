提到菲律賓美食，部份人也許會想到燒乳豬或芒果乾。有一對菲律賓情侶，最近開設網店，主打香港少有的菲式甜品，將菲律賓甜品文化帶來香港！

Keziah是香港菲律賓混血兒，跟菲律賓男朋友Jaypee一起在香港生活長大，他們日常也愛烘焙煮食，因香港人不太認識菲律賓甜品，所以他們想藉着網店平台，讓大家認識菲律賓甜品。

網店主打菲律賓開始流行的菲式焦糖燉蛋冬甩（$80/4個），城中應該只此一家，其實是甜香冬甩中心放上軟滑布甸。原來菲律賓人一向愛吃焦糖燉蛋，日常生活還是舉行派對都有此物，近年進一步把燉蛋和冬甩合併，當地不少小店都有售，二人就決定賣此物。

店主會先製作焦糖燉蛋，把雞蛋、煉奶和牛奶攪拌均勻，然後蒸熟，放涼，切成圓形的形狀。搓好冬甩麵糰，拿去油炸，再放上事先製好的燉蛋就完成了！菲律賓正版本來非常甜膩，二人就調整至適合香港人，布甸滑溜，蛋味濃，原味冬甩鬆軟，兩者口感配合後，相當特別。

網店開始約四個月，客人反應不錯，香港客人佔了一半，更有客人訂了50個冬甩作散水餅，想給同事新鮮感，可以試一試。

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Instagram：https://bit.ly/3vRnsDq

採訪、攝影：《飲食男女》

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