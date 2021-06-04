蝦餃、燒賣都是飲茶必吃的點心，這間銅鑼灣新開的餐廳也有賣點心，到底有甚麼特別？總經理Phillip說：「希望用自身20年做西餐的經驗，彌補中菜的不足，例如食材、場景、擺設、服務，還有中菜最弱的飲品。」

Phillip「講得出，做得到」，為了讓食客有特別的體驗，餐廳各方面都別具心思。裝修特別用上各種花作主題，打卡一流。選茶亦有心思，用上英記茶莊的茶葉，除了有中式茶如普洱、鐵觀音、龍井之外，還有英式茶，如伯爵、薄荷、茉莉花等，選擇多元化。

食物賣相精美，食材中西合璧。必吃西班牙紅蝦餃，紅色的外皮很搶眼，每隻大紅蝦伴以香濃的蝦湯，提升鮮味，蝦肉爽彈，入口啖啖肉。經典的中式點心都有，例如豬膶燒賣，選用新鮮豬膶幼嫩部份，清洗後調味醃製，再放在手打肉丸上，蒸完後多汁，豬膶味十足。

除此之外，有部份菜式會用上高級食材如和牛。和牛燒賣每份只有一粒，夠矜貴。乾炒牛河用上澳洲M7西冷，快炒熟，保持肉質嫩度，夠鑊氣，好惹味。京葱頭抽M7肉眼，煙燻上枱，肉眼厚薄度適中，帶有微微煙燻香。

西班牙紅蝦炒麵，若說這道菜是炒麵，或者說是兩面黃會比較合適，將麵餅兩面煎成金黃色，配上西班牙紅蝦，香脆可口。外形有如青蘋果的巧手點心，賣相別致，其實是叉燒酥。做法不簡單，將肥瘦均勻的叉燒粒加醬汁，與日本青森蘋果肉慢煮成濃稠內餡，味道酸甜，配合香酥外皮，口感豐富。梳乎厘用法式做法，外表金黃色，奶黃味重，富空氣感，而且香滑細緻。吃完點心，記得留肚吃這份甜品！

探花

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下4-6號舖

電話：2565 1111

營業時間：星期一至日9am-10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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