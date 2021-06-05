我支持接種疫苗，一個月前完成了二針，現在出外時心情稍為輕鬆一些，那怕觸摸了的士拉門手柄，亦不會過份擔心。太太緊接其後，打了第一針。實在想不出拒絕接種的原因，抗疫已久，難以長此下去，起碼我不行，一年多沒見外地親人，掛念甚。公民責任，靠大家盡一分力令生活轉趨正常，疫苗是唯一方法，在歐美國家已經證明有效。六月一日，以色列宣佈解除大部份社交限制，群眾在街上慶祝，看了相片，很羨慕，甚麼時候香港可以一樣？

我跟所有親屬朋友都是如是說，除非醫生認為有風險，否則能打便打，很多地方的人民想打亦沒疫苗。理據充份，有一天，我特別為此回餐廳游說同事們，不過，在四月二十九日之後，我不敢再說了，為甚麼呢？因為政府在當天，宣佈餐廳「疫苗氣泡」分區計劃，員工打了針，可以延長營業時間，以及一枱招待六人。望着報道，無言以對，如果為了公民責任，便算有一些副作用如短暫面癱，小小風險微不足道，游說同事接種，不會有心理負擔。但政策出臺，出現反效果，員工會以為餐廳想多做生意，強拉他們冒險。當我面皮薄好了，實在說不出口，大廚及經理本來支持，現在也不敢太着緊，他們為免同事誤會，準時晚上十時回家，反正工資一樣。

今天看了新聞，原來不單是我們面皮薄，其他行家可能一樣。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，全港餐廳，當中員工打了二針成為 D類食肆的數目近零，打了一針C類食肆約五百間，政府搞了一大輪，效果近零。不是餐廳不想多做生意，而是政策太外行，難以實行。好，便算面皮夠厚，叫員工為生意着想打針，全職的或會考慮，兼職的會嗎？真係睬你都傻。週日淡靜週末暢旺，香港絕大部份餐廳，包括酒店，聘有兼職以保持運作彈性，他們一星期工作一、二天，會為此打針嗎？希望所有兼職一條心，是翻騰三周半加轉體一周的難度，我辦不到。那怕神蹟地達到全接種，劃好區域，後來有同事離職換人，怎辦呢？未打針的不請，餐廳還要運作嗎？或是向所有顧客宣佈，昨天可以晚飯至半夜十二時，今天來了新同事，要改回舊制，請你們十時離場？本來是一檯六人，對不起，今天改四人，明天應該又可以變回六人，大家遷就一下，好嗎？

客人也可出問題。他們訂位時說，全打針了，來到之後，原來有一位未打，客人解釋，醫生豁免，但沒有帶證明，這時候怎辦？又或者，訂檯的那位請客，來到門口才知道有人犯規，不能坐八人，立即要改區，如果餐廳滿了，如何把一張大檯拆成二張呢，佔用空間根本不一樣。這些情況必然時常發生，週末餐期繁忙時間，出現一檯，即時塞死，一大班顧客呆在門口，左等右等未能入座，兵荒馬亂，想起也可怕。

以上解釋了為何D類食肆絕無僅有，C類只得五百間，生意人很少嫌錢腥，非不想為，只因不能為也。不知政府研究了多久，得出如此厲害又複雜的好橋，政策出場那一天，餐廳友好們看了十分鐘，便想到各種難題，在群組討論，落差之大，有二個可能，業界太聰明，或者，高官太離地。聽說很快又有新政策，我雖然希望生活盡快回復正常，舉腳支持接種，但我更怕笨死，拜托各位大老爺，太蠢的先不要說出口，好不好？

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