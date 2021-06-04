香港人工作繁忙，加上外出用膳多肉少菜，攝取纖維不足，容易導致便秘。營養學家Tina Cheng表示，天然食物中，有4種食物的潤腸通便功效非常好，第一種是黑木耳，每100克乾木耳含有30克膳食纖維，成人每日建議攝取25至35克膳食纖維；亦含有屬於水溶性纖維的果膠，可以促進腸道蠕動，吸走腸道廢物，達到通便減肥作用，建議每日平均食用大約10至20克乾木耳。

黑芝麻亦有潤腸作用，每100克含有14克纖維，而其脂肪含量亦十分高，每100克含有46克，其中85%是不飽和脂肪酸，有效保護心血管，建議每日食用一茶匙原粒黑芝麻或一湯匙黑芝麻粉。

另一種通便食物是牛油果，每100克含有6.7克膳食纖維，較同等份量的西蘭花、椰菜花為高，分別含有3.3克和2.3克纖維。而100克牛油果含有14.5克脂肪，其中80%是不飽和脂肪酸，高纖維和高脂都有刺激腸道效用，建議每日食用約半個牛油果。不過牛油果的鉀含量偏高，會增加腎臟負擔，所以腎病患者要注意牛油果的攝取量。

火龍果每100克含有1.7克纖維，另外果肉內的黑色種子不被人體消化，有助排便，建議每日食用大半個至一個火龍果。不過每100克火龍果含有7.6克糖分，每人每日建議攝取最高50克糖分，糖尿病患者必須注意火龍果的食用份量。

採訪、攝影：《飲食男女》

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