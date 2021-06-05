日本奧運，看來比雪水更冷，就算能如期，怕都要閉門舉行，雪中，要送炭懲罰。

繼上次《飲食男女×畢明》懲罰澳洲一推售罄，再推即掃光，同事已經追問下次重罰誰好？

清酒吧。香港人愛日本愛清酒，近年它成為巴黎時尚，位列高級酒店wine menu之基本，神枱級的Ritz 及Le Meurice都有就是肯定；也越來越多中、西餐廳，酒單都加入清酒了。

潮流不必趕，但潮流的原因要知道，現代法國人更注重健康和身段，法國菜從濃牛油、重醬汁，走向輕怡，有機的疏菜，精緻的海鮮，氣質上更接近懷石料理。法國廚師亦多用了豉油、海藻、柚子等入饌，都在呼喚清酒。世界公民飲食視野擴闊，配酒要求靈變有趣新鮮，法日合璧，中日相宜，等閒不過。

既然如此，讓我再次以用家角度誠心為大家搵好嘢，精挑一個夢幻清酒組合，從四方張羅集齊兼送貨，配一個離譜的酒超所值價，希望再給大家 “an offer one can’t refuse”。一套四瓶集不同清酒種類、酒米、著名酒造、限定品及古酒於一身。

首先，長野縣大信州純米吟釀汽酒。是Sparkling Nigori sake(氣泡濁酒)，獨特，清新，微甜、氣泡幼細，以Champagne method製造的清酒，二次瓶內發酵，米香裊繞，飄送香梨、蜜瓜、菠蘿之饒香，又有恰到好處的乳酸平衡。作餐前酒、配輕食、前菜絕佳。夏天喝，特爽，女士更加愛不釋手。

大信州是長野縣的古稱，四面環山，好山好水，濕度低溫差大，利好「酒造好適米」。長野以大雪著聞，雪山融下的水礦物質豐富，造成纖細柔和之酒，創於明治時期的百年酒造大信州，每批次盡量選用單一農家的米，有點像Single vineyard。濁酒呈乳白色，酒內留有酒粕，更能嚐到稻米的鮮香及綿滑。

接下這個，不選是罪：鍋島 - 「年輕一代的酒魂」，來自佐賀的富久千代酒造。「北十四代，南鍋島」說明了一切。在日本國內，鍋島的清酒只在酒藏認授的特約餐廳和商店有售，非常discreet。自2005年，它連續7年獲得日本全國新酒鑒評會金獎，2011年更奪得IWC（International Wine Challenge）清酒品類年度冠軍，前無古人。

像葡萄酒的riesling、chardonnay，清酒的米就是靈魂，我選了鍋島的愛山、北雫、還有酒米之王山田錦，各具風格、各擅勝場。

進入鍋島，山田錦純米吟釀是入門必然，2015年全國日本酒鑒評會的金獎作品，撲鼻是蜜瓜、香蕉等果氣，圓潤醇厚，米香豐沛，平衡和諧篤定，如京都庭園。旨味利落入喉，後勁爽快，一派名門正宗的大度，佐以清麗魚鮮，至為精緻。京都有一專做魚割烹之餐廳，把鮮美的黑喉灑點鹽花、蒸至溏心嫩滑，上菜時刨些烏魚子，給客人配的酒，是它。

戲肉：鍋島愛山純米大吟釀。愛山被尊為「幻之米」，由 「愛船117」和「山雄67」兩米種雜交而成，屬晚生種。晚稻飽滿，大大粒，心白比山田錦還大，酒厚味豐自不待言。這本是兵庫縣研發出的絕世好米，當然本土優先，產量有限從來只供同縣的劍菱酒造釀酒，奈何一次阪神大地震，劍菱受損停工，米農為了生存惟有找新買家。

此時覬覦愛山已久、《十四代》的高木酒造終於等到機會嚟喇飛雲，飛身跟米農立契要米，更令愛山米聲名鵲起，因而外傳。此酒濃郁，宜用大口杯，喝前醒酒至少20分鐘，始出現變化，簡潔利落，香氣以成熟甜瓜為主，甘馥回味，層次細緻。每年4月造生酒、5 月火入(加熱殺菌)，6、7月售賣，只造一次，售完即止，非常限定。

貨源有限料必秒殺，特別選來鍋島北雫純米吟釀作B隊。北雫又名「北海道的山田錦」，九州的酒造，山長水遠要拿北海道的米來釀酒，就知佢咩料啦。一般的鍋島偏向甘口，它卻最清澈瀟灑，飯香和甜度精細，餘韻較乾，清爽，多喝不膩，非常難得，配串燒、天婦羅、爆炒小菜一流。

壓卷之選：刻 が さ ね十年熟成純米原酒。福井縣越 の磯酒莊出品，百年酒造另一出品「一期一會」人盡皆知，以茶道哲學釀酒，取其好酒非必然，能遇上可能一生僅一次，當崇敬珍惜。「刻」是古酒，琥珀金黃色，與透明清酒大異。別以為清酒不能陳，有深度的便可。熟成 3年的算「古酒」、多於 3年為「古古酒」， 5年以上乃「秘藏酒」，熟成十年，香氣就是複雜，味道甘香濃厚，有點像花雕，米香幽芳細膩，比一般清酒更圓潤、沉穩。你估不到的，它不賣果氣香甜，歲月帶來是乾冬菇、金華火腿、芝士的馥韻。「 が さ ね」是時刻重叠的意思，歷時間洗煉，歲月沉澱，如日本名畫家平山郁夫的畫作《入浬盤幻想》，心是開的，懷是寬的，不爭不嗔。此成本高，費時費神之作，產量限定，為2011年及 2014均榮獲國際美酒大賽(IWC)日本古酒金獎。

下周初開售，4瓶二千銀有找，密切留意，咪話唔通知。

Again，for Jimmy！

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