不少人周末都會去長洲遊玩，近月長洲炸雞店熾工房，在西營盤開了新分店。熾工房由Andy和Kurt主理，兩人4年前在一次旅遊結緣。言談間發現大家對食物有共同理念，所以幾年前在長洲合作開設第一間店。Andy有20年豐富入廚經驗，廚房由他全權負責。Kurt則是負責管理行政和營銷。

熾工房主打即叫即做炸雞、烤雞和蘑菇飯。雞採用低溫處理技術，再用高溫鎖住肉汁，令雞件外脆內嫩。滋味脆雞套餐（$66），雞可配上各款特色醬汁，增添不同風味。新出芫荽檸檬醬，芫荽迷一定不可以錯過。另外招牌蘑菇飯（$28），醬汁採用新鮮大啡菇，再配以新鮮香草、牛油和奶整成，香濃多汁。西營盤新店特意推出新菜單，包括招牌脆雞漢堡（$52）、青檸芫荽梳打（$24）、黑松露蘑菇扁意粉（$78）和凱撒沙律慢煮火雞胸（$60）。脆雞漢堡包以黑炭粉製成，配自家醃製雞排，煙燻燒烤醬和椰菜絲沙律，漢堡鬆軟，雞排多汁，非常惹味。青檸芫荽梳打，清爽解膩，夏天消暑必飲。凱撒沙律的火雞胸，用兩至三小時慢煮，改變雞胸肉原本乾身口感，帶出嫩滑口感。除了新菜單，聽聞老闆正在密鑼緊鼓準備推出早餐時段，大家不妨留意一下！

採訪、攝影：《飲食男女》

熾工房 WoW Lab

地址：西環高街111號地下

電話：2866 0080

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

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