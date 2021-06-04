中環中心對面的嘉咸街街市，是香港最古老露天市集，已有近160年歷史，朝開晚拆的鐵皮檔，就是它的一大特色。對正大街的第一檔鐵皮檔，午膳時間總是人頭湧湧，到底在賣甚麼？熟客Jing Jing說：「已光顧好姐數十年，最近兒子的女朋友，很喜歡吃這款日本零食，所以要經常來補貨。因為好姐賣得最便宜，沒有人夠她便宜，她賣零食是便宜到街知巷聞，連行家都知，也不夠她便宜。」

多年來不加價 但求薄利多銷

原來好姐專門售賣香港人至愛的日本零食，她在中環開舖已經有三四十年，好姐說：「1981年抽到牌照，就在嘉咸街街市擺檔，起初是先賣生果，售賣零食都是近20年的事。」最初售賣生果的時候，好姐經常到果欄入貨，她在果欄見到有開心果、杏仁售賣，於是便入貨試賣，之後就轉賣零食及果仁。約12年前，她才轉賣日本零食。多年來她從不多加價，一直抱着賣得一包得一包的心態做生意，加上這兩年疫情關係，她更希望大家買得開開心心，「疫情令很多人都不開心，其實每款零食來貨都已加價，但是我都沒有加價，是想客人吃得開心些，客人每次來找我買零食，都會很開心，原本他們只想買一包，最後都會買多一包，這樣我也賺多了。」好姐口中的賺，其實只是賣出每包零食，所僅得微利一元幾毫，但求薄利多銷。「不需要賺太多錢啦，只得我與丈夫兩個老人家，花不了多少錢。最重要是買零食的客人開心，我賣貨賣得快都會開心。」

日本零食 價錢平過Donki

這裏售賣的日本零食，價錢比起一街之隔的Donki，幾近便宜一半，難怪早已成為附近上班族的隱藏掃貨熱點。熟客郭小姐說：「我之前已買過日本版甘大滋，覺得很美味，以及這裏售價很便宜，比別的店便宜數元，我隔三五天就會來一次。」好姐指近期最好賣的是日本版甘大滋，她賣$18，而Donki則賣$25，好姐說：「有些人很喜歡吃日本食物，覺得日本版零食會更美味，所以日本版甘大滋，真的很多人購買。香港版會比較鹹，日本版則更脆口，又不會過鹹。」Asahi POKKA SAPPORO粟米湯亦熱賣，好姐賣$20/3罐，而HKTVmall則賣$255/30罐，「粟米湯，若我售價是$8/罐，客人就會通常只買1罐，我現在售價是$20/3罐，那我收舖時就可以收少3罐貨。」UCC罐裝咖啡賣$11/3罐，也是同一道理，「最重要是讓客人買多些。」另外立多美香辣芝士魚肉腸($25)、龜田製果海苔卷燒餅($10)、春日井各式豆菓子($10)、雪國果汁蒟蒻($7)、日本蒟蒻畑($15)等，也比其他商店便宜。

堅持賣香港製造涼果

除了一系列日韓台零食，好姐始終賣香港本土品牌的零食起家，因此她堅持售賣香港製造的地道零食及涼果。她推介廣茂香這個老字號，「廣茂香花生是香港製造、香港牌子，甘草甜花生是甜味，南乳花生則是鹹味，小時候爸爸帶我去買花生，都是買這個牌子的兩款花生。這個品牌都應該有八九十年以上歷史，自己很喜歡吃，所以跟對方入貨，入貨都有近40年。第二個品牌的南乳花生，也不及這品牌做得好，因為都有信用，而且出口很多。」另一個香港涼果老字號啟發，都是好姐賣了幾十年的優質本地零食品牌，「這兩款涼果都是較多人買來吃，話梅薑是鹹味，檸汁薑片是甜味。涼果一向都多人買來吃，客人若覺天熱口淡淡，放少許入口就會覺得舒服些。」

這個鐵皮檔是好姐一家人的心血，一對子女又很幫手，讓好姐可以不用太辛苦。在這裏購物沒有冷氣，但那種香港獨有的人情味，不是日式連鎖超市可以找到的。

採訪、攝影：《飲食男女》

好姐糖果

地址：中環嘉咸街12號檔（皇后大道中128號側、中環中心對面）

電話：5978 6967（WhatsApp）

營業時間：10am-6pm（星期日及公眾假期休息）

Facebook: https://bit.ly/2SXor6j

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