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點Cook Guide食譜｜朱古力雪球曲奇 Chocolate Crinkle Cookies

1小時前

材料：

70%黑朱古力 30g 70%Dark Chocolate

無鹽牛油 30g Unsalted Butter

砂糖 70g Sugar

鹽 ¼ tsp Salt

雞蛋 1 Egg

雲呢拿油 ½ tsp Vanilla Essence

中筋麵粉 60g Plain Flour

可可粉 25g Cocoa Powder

泡打粉 ½ tsp Baking Powder

糖霜 30g Powdered Sugar

步驟：

1.煮熱水、牛油及黑朱古力隔水拌溶

2.加入雞蛋拌勻

3.加入砂糖拌勻

4.中筋麵粉、可可粉及泡打粉拌勻過篩

5.加入雲呢拿油拌勻

6.拌入已過篩粉類至沒有顆粒

7.包保鮮紙冷藏至少兩小時

8.糖霜過篩備用

9.將曲奇麵糰搓成圓形，再沾滿糖霜後放在烤盤上

10.預熱焗爐至180℃焗10-18分鐘，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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