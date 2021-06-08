材料：
70%黑朱古力 30g 70%Dark Chocolate
無鹽牛油 30g Unsalted Butter
砂糖 70g Sugar
鹽 ¼ tsp Salt
雞蛋 1 Egg
雲呢拿油 ½ tsp Vanilla Essence
中筋麵粉 60g Plain Flour
可可粉 25g Cocoa Powder
泡打粉 ½ tsp Baking Powder
糖霜 30g Powdered Sugar
步驟：
1.煮熱水、牛油及黑朱古力隔水拌溶
2.加入雞蛋拌勻
3.加入砂糖拌勻
4.中筋麵粉、可可粉及泡打粉拌勻過篩
5.加入雲呢拿油拌勻
6.拌入已過篩粉類至沒有顆粒
7.包保鮮紙冷藏至少兩小時
8.糖霜過篩備用
9.將曲奇麵糰搓成圓形，再沾滿糖霜後放在烤盤上
10.預熱焗爐至180℃焗10-18分鐘，完成
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