端午節的習俗，扒龍舟，吃糭子。時至今日，龍舟依然在扒，但糭子的味道卻變化萬千，餡料甚至越來越矜貴，鮑魚海參甚麼通通也有。

然而不少人繼續堅持製作傳統的糭子。本地有89年歷史的醬油老店八珍，一直以來都供應不同口味的糭，從傳統到新口味皆有。招牌之一是雙璜頭抽香米滷肉糭（$63/隻），用上自家釀製的雙璜頭抽製作。

雙璜頭抽特別之處，在於先用黃豆發酵一次，做好一批豉油後，重新加入一批新的黃豆再發酵一次，令豉油達到雙重發酵的效果，豆味雙倍濃郁，色澤深紅，富氨基酸，但黃豆收成需時，因此雙璜頭抽的數量亦有限。

糯米煙韌 頭抽香氣濃郁

頭抽香米滷肉糭材料豐富，糯米、眉豆及蝦米用乾葱及雙璜頭抽炒香，直至粒粒分明；五花腩及栗子亦同樣用雙璜頭抽滷好，讓頭抽的鮮味完全融入食材內，最後加入冬菇。包糭亦有技巧，每年端午節前一至兩個月，都會特意請來包糭熟練的專人，專門包糭子。叠起兩塊葉子後一捲，倒入材料，然後純熟地包紮，用水草紮住，便紮出了傳統福建四角糭包法。

蒸好後，輕輕一切，內裏的餡料便傾瀉而出，頭抽香氣濃郁，糯米煙韌，腩肉入味，成為了八珍搶手端午糭之一。

採訪、攝影：《飲食男女》

八珍醬園

地址：旺角花園街136A

電話：2394 8777

營業時間：9am-7pm

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