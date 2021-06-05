曾經試過多種缽仔糕的配方，大多由不同澱粉組合而成，當中最主要的材料是粘米粉，然後再搭配生粉、木薯粉、糯米粉、澄麵、馬蹄粉等等，所以要改動配方的話，建議粘米粉的用量不能少於其他澱粉的總和。

不過，現代人似乎想得太複雜了，回想起最原始的缽仔糕，只用粘米一種材料，並沒有摻雜其他澱粉，就已經能呈現最單純的美味。

綜合過去經驗，要製作口感合適的缽仔糕，真的單用粘米粉就可以了。當中只要掌握好粉水糖的比例，以及撞漿的溫度，再用大火蒸熟及適當的放涼，口感會是意想不到的爽滑彈牙。這個口味已經讓我聯想到兒時的缽仔糕，算是我目前最喜歡的配方！

材料：(8-10個)

粘米粉 200克

清水 240克

增城蔗糖 120克

砂糖 50克

清水 400克 熟紅豆(無糖) 適量

(參考傳統紅豆糕食譜)

工具：蒸鍋、竹蒸籠、缽仔(碗仔)、單柄鍋

做法：

1) 粘米粉+水240克攪拌均勻待用。

2) 糖+水400克浸泡片刻，然後用細火煮溶糖至滾起。

3) 趁熱把糖水撞入生粉水內，邊加邊攪拌，均勻即可。

4) 蒸籠內放入缽仔蒸2-3鐘，然後放入紅豆，並倒入9成滿的粉漿。大火蒸25-30分鐘至全熟。

註：如缽仔預熱足夠，不用掃油也有防沾效果

5) 取出缽仔糕，先倒去倒汗水再傾斜擺放，放涼期間可減低因水分揮發而出現裂面的機會。稍涼後可用竹籤繞邊緣便可脫出缽仔糕。完全涼透後的缽仔糕口感更佳。

賞味期：室溫1天內

溫馨提示：

1. 撞漿溫度的差異，最影響就是蒸好後缽仔糕的外觀。

糖水溫度高，撞出來的糊漿會太濃，糕蒸出來較平坦，中間凹位不明顯。

糖水溫度低，撞出來的糊漿會太稀，澱粉容易沉澱，糕中間凹位較深，同時影響口感。

2. 缽仔糕彈牙與否，除配方重要外，跟蒸氣的強弱有直接關係。大火蒸氣旺盛，才能蒸出爽口彈牙的糕。反之，小火蒸出來的糕，口感會比較腍身，易散以及黐牙。

3. 剛蒸好的缽仔糕要及時倒出倒汗水，避免放涼過程糕面爆裂，而傾斜擺放可防止積水，同時排出多餘水分，糕身才不會太濕潤，影響口感。

示範：Cannes Cheung

攝影：潘志聰、馮嘉雯

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