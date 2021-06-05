相信不少人試過去旅行住酒店，早上起床吃早餐，師傅問你要甚麼蛋，口啞啞答不出， 霎時都有幾分尷尬，不要以為現在留港就不用擔心，放假去staycation同樣會遇到這問題。一款蛋百樣煮法，不記得那款雞蛋的英文，其實很小事，這次請到香港港麗酒店行政副總廚李文祺師傅，幫大家重溫一下。

蛋黃生熟叫法不同

學英文叫法前，先學蛋黃生熟度。原來每種蛋的做法，都可以要求生熟程度，主要分2大程度，喜歡流質口感的，可叫「Soft」，約四成熟， 蛋黃未凝固；喜歡實淨口感的，可以點「Well Done」，即蛋黃完全凝固，李師傅指，如客人沒特別要求，就會煮半凝固溏心質地的「Medium」。

「煎蛋類」英文叫法 太陽蛋Sunny-side-up Egg

先是最常見的太陽蛋「Sunny-side-up Egg」，預熱平底鑊後煎蛋，不用反蛋，直到蛋白煎熟為止，蛋黃則接近生狀態，外形恍如太陽似的。蛋白受熱的位置，會起少許脆皮，邊位帶點脆口，吃下去較幼滑。

反蛋 Over-easy Egg VS 荷包蛋

反蛋(Over-easy Egg)就是把蛋黃再煎熟點，兩邊受熱均勻，但坊間很多人會把Over-easy Egg當成是港式荷包蛋。師傅指，兩者完全不同，荷包蛋煎時把兩邊蛋白對摺去對稱位，呈一個小小半月形，好像真是一個荷包似的，由於是港式懷舊做法，沒有一個特別的英文統稱。反蛋則是整個蛋完全反過來，不會有交叠摺角。

炒蛋Scrambled egg

在煮炒蛋時，會加奶或者忌廉，讓其軟化。

奄列Omelette

奄列做法類似炒蛋，但不會加忌廉加奶，下完蛋漿後，輕輕拌勻，等其靜止，形成一個蛋皮，視乎客人喜愛的材料，再加入去再對摺，通常奄列會打3次，由外邊向內摺一次，再內向內摺一次，然後輕輕將鑊推向前，將其外圍再向內摺一次，形成一個All-Folded-Shape，一個欖形或半月形出來。

「水煮類」英文叫法 波蛋Poached egg

煮時會加少許醋下去，醋酸令到其蛋白結合，待醋均勻後，水滾下蛋，接着收小火慢慢煮，水溫維持低於90°C不會滾的狀態，待其慢慢熟，Poached egg的蛋黃通常帶少少流質，流出來連同多士一起吃。由poached egg衍生出來，就會有egg benedict(班尼迪克蛋)、Florentine(菠菜口味) 等。

烚蛋Boiled egg

烚蛋滾水下，不停維持其滾，可根據客人喜好選擇烚煮時間，3分鐘通常出來會是流質，會是生的；5分鐘會是Medium；10分鐘就是熟蛋了。

謹記以上叫法，下次就可以大大聲回答，不用被人問到口啞啞了。

採訪、攝影：《飲食男女》

Garden Cafe

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座

電話：2822 8890

營業時間：星期一至日6:30am-12mn

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