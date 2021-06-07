來自紐約的人氣餅店當文歷餅店在中環開設了旗艦店，6月7日正式開幕，率先看看有甚麼新產品吧！

當文歷餅店 by Dominique Ansel H Queen’s 旗艦店佔地逾三千呎，店內自設廚房，每日新鮮製作麵包。最受矚目的是紐約本店名物焫焫焫焫着棉花糖雪糕（$62），限定發售兩星期！店員會即場將棉花糖插上煙燻過的柳木枝上面，將外層棉花糖燒至焦脆。自家製蜜糖棉花糖包着黑朱古力脆皮同自家製雲呢拿雪糕，外熱內凍。楓糖牛角包吐司（$48）和海鹽牛角包吐司（$45）相信將會成為人氣產品！以牛角包作基調，選用法國麵粉和牛油，經過24小食低溫發酵。內有八十一層酥皮，外層香脆，內層酥軟，牛油味濃。

還有些旗艦店限定的產品，沙嗲牛肉花生燒（$58）賣相像一顆大花生，中間原來是窩夫夾着港式沙嗲牛肉，沙嗲醬濃郁辛香，充滿創意。旗艦店早上八時開始營業，也有早餐類煙肉生菜番茄三文治（$68），自家製牛油麵包夾着香脆楓糖煙肉，搽上蒜茸蛋黃醬，為上班族帶來美味的早餐。

當文歷餅店 by Dominique Ansel H Queen’s 旗艦店

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 地下2號舖

電話：3482 7735

營業時間：星期一至五 8am-8:30pm，星期六、日及公眾假期 9am-8pm（6月7日開幕日11am起營業）

採訪、攝影：《飲食男女》

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