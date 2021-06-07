開學了。中大校園裏最熱門的話題是那位年紀只有十四歲的會考狀元入學後的各種活動。我沒有刻意去打聽，只是心中有點感觸，想和大家分享。

十四歲不是正常的入大學年齡，比一般香港大學生早了四年，差距不算太大，若然是早熟的話，也可以勉強和同學相處交通。但九歲的大學生，就算是數學天才，同儕只會當他是小孩子，將來的情況真不堪設想；他將會喪失了童年，也可能迷失了自己。

我只有一個女兒，她生了一男一女，他們一家過着非常正常的幸福生活。我這人丁單薄的下一代，沒有製造出甚麼神童，大家也不曾懊悔過沒有讓孩子們攀登天才捷徑之路。

美國中學，免費給學生智商(IQ)測驗。男孫李文翰的智商很高，在多門功課也都表現出色。老師建議父母讓他「跳級」，升到比正常的課程高兩級，或進入天才班，加快他的學習進度。這本來是一般家長求之不得的事，兒子出類拔萃，大可光宗耀祖，但他們夫婦鄭重考慮後，婉拒了學校的提議，連智商的數字也不讓孩子知道，使他能自由自在、沒有壓力循序漸進地過他快樂的童年。

文翰到高班上英文、科學和數學課，除此之外，他和自己的同級同學如常一起學習；他參加班上的足球隊、加入童子軍、泳隊和水球隊，和妹妹一起學鋼琴，偶也喜歡下廚「撚幾味」，他的智商和學術的表現，並沒有影響他的正常學生生活。選擇入大學時，加省大學柏克萊正校接納了他，但他寧可到實行書院制的南加省聖地牙哥分校，體驗群體學習生活。他本來立志學醫，因而選擇了生物化學，畢業後他改變了主意，進入柏克萊的研究院，同時修讀碩士和博士課程，廿六歲取得公共衛生學博士學位。

現時文翰已三十一歲。他為人穩重、和氣，在一家英國的顧問公司作高級研究員多年，與上司，同事或下屬都融洽無間。若有人叫他做「李博士」，他嚇得半死，連忙請人改口喊他的名字。他完成了學業，儲夠了置家的錢，便和一位日裔大學同學結了婚，女兒已三歲了。他是個好父親，乖兒子，更是婆婆的心肝寶貝。說真話，我們從未把他當作甚麼天才，只是看到他有板有眼地生活，心中非常安慰。

回過頭來看，如果讓他在中學時比其他同學走快幾步，他會失去了正常成長的寶貴經驗，享受不到與自己同年紀的朋友的情誼，可能他會變得孤僻、甚至傲視同儕，不可一世，偶有失落便往往無法自拔。但在平凡的生活中，他會穩健地建立起自己的價值觀，朝着正確路向邁進，做社會正常的一員。要是他果有天分，表現突出，在成長後一定會比他人優勝。那麼做父母的，為甚麼要急不及待，唯恐兒女不冒出頭來哩！

父母對待天資特高的孩子，固可以讓他先聲奪人，一飛沖天；也可以讓他身心平衡發展，做一個正常人，他自然能脫穎而出，突出自己，同時享受美滿的人生。

（原文刊於2007年634期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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