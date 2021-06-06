上環有很多名店，生記一定榜上有名。除了生記粥店，其實在同一條街，亦有一間同樣掛着「生記」牌頭的米線店「生記鮮魚湯米線」，開了十二年，捧場客不絕。客人陳小姐表示已經光顧了五、六年，除了食物好吃，亦因性價比高，五十多元已有一大碗米線，沒有味精，吃完也不會感到口渴。

新鮮大魚鯇魚鯽魚煲魚湯

老闆鄭先生堅持食物真材實料，加上生記粥麵店本身已經開了五十年，跟附近魚檔十分相熟，近水樓台，用優質魚鮮製作魚湯。魚湯跟足順德傳統做法，主要用大魚、鯇魚及鯽魚煲煮，煲出來呈奶白色，魚香濃郁。三款魚肉每天大概要用四十斤，一煲便要煲四小時，因此每天早上七時，他便回店開始煲湯，趕得上十一時開店之用。

除了魚湯花心機煲煮，招牌菜什錦魚湯米線（$55），當中的配料魚滑是自家製，將鯪魚肉攪碎後，再加入調味料、香料及生粉去拌勻，最後加入果皮、芫荽及葱增加香味，打至起膠。客人下單時，才立即把魚滑下湯煮熟，保證新鮮，質感爽彈，鯪魚味濃郁。另一配料魚腐也受歡迎，把自家製魚滑加入蛋黃及炸粉，攪拌均勻後再炸，外皮金黃，蛋香濃郁。魚湯做得出色，但獨沽一味難以生存，因此鄭先生不時研發新口味，如女士大愛的鮮茄雞絲魚湯米線（$50），在魚湯加入新鮮番茄煮成，多一份番茄的甜酸味。

員工入股變老闆 疫下減自己人工撐着

鄭先生全副心機放於米線店中，想當年他只是一名普通員工，經朋友介紹下，在米線店工作， 「開餐廳是一直以來的夢想，但一來做生意有風險，二來老闆幾兄弟真的對我很好，自己在這裏有感情，叫我突然放下，出去開店實在不捨得。突然有一天，靈機一觸，不如向老闆提出請求入股，很幸運地他們答應了我。」從此他便接手米線店生意，不過比起員工，做老闆更需要事事上心，每天朝七晚八工作。「基本上每天回來就是工作工作，回家就是睡覺，完全沒有時間。」全情投入，忙到喘不過氣，支撐着自己的，是對煮食的熱愛，還有客人的支持。「見到客人吃光一碗米線，連湯也會喝清，會很鼓舞很開心，辛苦都覺得值得。當這間店是自己的小孩一樣，不會不喜歡自己的兒女，這裏等於是我的兒女一般。」

米線店高峰時，每天可賣出五百碗米線，午市時，廚房七個煲基本都一直開火沒停過，疫情關係，生意下跌了近一半，基本是月月蝕，每月起碼蝕萬多、二萬元，再加上租金、食材價格上升，惟有盡量減少開支，連自己的人工也扣減。「現在自己的人工只有一萬元左右，疫情以來我都沒有減員工的人工，只減自己那一份，畢竟一班員工都有自己的家庭負擔開支，惟有自己先撐着。」他希望堅持食物質素，生意能夠慢慢好轉。

採訪、攝影：《飲食男女》

生記鮮魚湯米線

地址：上環禧利街10號地下

電話：2541 5099

營業時間：11am-8pm（星期日及公眾假期休息）

人均消費：$51-$100

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