開業四十多年的永樂粉麵近年屢有人氣產品推出，其蝦子麵和去年推出的芫荽魚湯麵向來有不少捧場客，口碑不俗。最近新推麻辣牛肉麵($79 /12個)，麻辣湯底特意找來太子人氣小店兩姊妹涼皮有限公司合作，用秘製麻辣粉，加上韓國牛肉湯，用來製成麵餅，研發多月後推出市面。暫時推出10日已經賣出一千袋，反應非常熱烈！

煮法簡單，先準備400毫升清水，放進煲內煮滾，後加入麵餅，再煲煮數分鐘就可以吃用。麻辣牛肉麵湯底呈深啡色，聞起來微微香辣但不嗆鼻，味道麻香兼備，很有驚喜。麵底亦有心思，製作過程中加入花椒碎，麵質爽滑，同時愈吃愈有後勁，不錯。每袋共十二個，每個只需約$6.5，價錢經濟，嗜辣的人一定要買回家儲糧。

永樂粉麵廠

Facebook專頁：https://bit.ly/354EORf

採訪、攝影：《飲食男女》

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