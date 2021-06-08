木瓜有萬壽瓜的美譽，它含有超豐富的維他命A、B、C、胡蘿蔔素和多種礦物質，這些超強抗氧化物，可以防止自由基對皮膚的傷害，預防色斑，所以很多人都視木瓜為高效的美白水果之一，亦有些美白產品，乃標榜用了木瓜的成份。

但有指吃得木瓜太多，會變黃臉婆，又有沒有根據呢﹖由於木瓜含有豐富的胡蘿蔔素，如果積聚了太多在血液中，就會沉積在皮膚內，令皮膚變黃，這種症狀叫胡蘿蔔素血症。而最先沉漬的部份就是面部，尤其油脂分泌特別旺盛的部份，即T字位，所以就有機會變了黃臉婆，不過即使變了黃臉婆，只是外表難看，對健康並沒有壞影響。究竟吃木瓜最終會美白還是變黃，關鍵就在於食用的份量。如果你連續吃足四至七個星期木瓜，一天吃超過300克，就有機會令皮膚變黃，所以吃足一個星期之後，就需要停一停。

採訪、攝影：《飲食男女》

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