「年齡不是一個問題，如果你準備好， 20歲時已可開店，如未準備好，40歲也不要開。」稚氣中帶點意氣風發，黑黑實實的Summer，年僅23歲已開Fine Dining餐廳，當上主廚，不是空有一副自信，而是厚積薄發。

藍領家庭出身 名校拔萃畢業

中學讀傳統名校拔萃男書院，年紀輕輕就自己做老闆，以為有富爸爸？非也，藍領家庭出身，爸爸開貨車，媽媽是文員，「對於我做甚麼，他們未必干預太多。」中學畢業後就沒升學出來工作，修冷氣、洗冷氣、派傳單，做過數份散工，輾轉下加入朗廷酒店做扒房廚房，「結果一做就找到那份熱誠，喜歡煮食，就煮到現在。」

這年代，很少年輕人由紅褲仔做起，他偏偏選擇了這條路，「我覺得是一個很難忘的體驗。」身邊全是老師傅，被罵少不了，但因為喜歡，他堅持下來，「我相對勤力一點，10時上班， 8時已回到公司，落場時間只吃個快飯，又回到廚房。」付出比別人多，即使是整個廚房最低級的Junior Cook，切菜也未有資格，只可以推車仔送餐，卻憑住拼勁，讓他不用3個月已可埋爐。

工廈開pop up餐廳 四個月賺16萬

於酒店做了一年多，之後去過米芝蓮餐廳、意大利餐廳做散工，「煮食真的萬變不離其宗，只是你想要一個發揮空間，你真的要自己做大廚才有機會。」他先由家中私房菜招呼朋友開始，再用極低成本1萬，於工廈短租單位開pop up餐廳，刀仔鋸大樹，三至四個月內賺到16萬，再和拍檔夾份，用6位數資金頂手堅尼地城這家店，主打精緻西餐。

他負責埋爐煮，拍檔之一的Jolly做凍房，即是負責製作凍盤等工作，加上一位樓面，一位廚房幫手，四個人就經營了這家餐廳。「看到這個人(Jolly)，有時我會覺得，這個人是不是儍的。」瑞士酒店管理系畢業、曾於半島酒店凍房工作的Jolly笑言，「你說我開這家餐廳，憑甚麼？可能是不怕死。」

自家製法式牛油麵包 配4款牛油

八道菜的Tasting Menu，賣 $998/位，以大廚沒來頭，又沒有大集團撐腰的餐廳來說，定價稍為進取，不過兩位年輕人甚有想法，「做得Fine Dining，我希望第一樣放上桌的食物，不是來貨。」Summer指第一樣放上桌的食物，就是自家製法式牛油麵包Brioche，每天早上親手做，麵包鬆軟帶牛油甜香，面頭加少許鹽，一甜一鹹，撞出對比，配上無鹽、松露味、龍蝦味及腐乳味4款牛油，非常有趣。

「六十五度蛋伴法國蝸牛及豌豆配康堤芝士泡沫」雞蛋以低溫65°C慢煮，形成布甸質感，「配搭比較清淡，所以要有一種味道比較突出，用了法國Comte硬芝士製的泡沫。」法國蝸牛肉質緊緻，配搭細滑蛋漿，而微甜青豆泥，又帶有法國Comté芝士的鹹香，對味蕾是有衝擊的。

30款配料熬製 龍蝦湯香濃

對Summer而言，最自豪一定是一道「經典法式龍蝦湯」，他於酒店時期從恩師權哥手上學的，特色在於不添加任何糖、鹽、忌廉，以龍蝦和牛油、麵粉、蒜頭、水仙頭、洋葱、乾葱、番茄、西芹、白胡椒、八角等超過30款蔬菜及配料熬成。龍蝦湯家家西餐也做，他們的尤其用心，龍蝦、蔬菜以全人手揼碎，其間抽乾水分，萃取其精華，炒時龍蝦更香、更濃， 「很多餐廳用焗爐焗，或者攪碎，但香味會留在盤上，所以我堅持整個煮食過程，所有材料也在鑊裏完成。」每次做這龍蝦湯，總是整頭大汗，前後也花上四、五小時。龍蝦湯加入白酒、白蘭地、玫瑰酒，層次豐富，面頭加上酥皮、一塊龍蝦肉，質感濃稠，濃郁醇厚。

「我發現市場上很多餐廳的食物沒靈魂， 或者欠缺故事，我想透過一道菜，跟人說我的故事或者背景。」以黃點威士忌醃製的魚，靈感來自Summer小時候所飲的第一杯威士忌。另一道法國生蠔，則由Jolly在半島酒店跟師傅無意中構思出來。生蠔用fine de claire，肉薄而爽，又富海水味，伴隨的蠔汁啫喱，蠔味濃郁，並配上檸檬酪和蘋果粒，又多了一份清新。

要兩星期前訂座

菜式用心，做法特別，加上餐廳只設五張枱，全晚最多只招待16個客人，讓食客感到被重視，因此開業不久已有不少pop up店舊客回頭支持，要兩星期前訂座才有位，為Summer打了一支強心針。「其實煮食的技巧或者味道，我一開始也沒信心的，但當他們願意再付錢再回來時，你就知道自己的食物真的吸引到他們。」

每天工作15、16小時，甚至為了做麵包，留在餐廳睡覺，「我覺得做一樣事，你很自然就會盡全力做。就算是一件很微細的事，但是你選了做這件事，也要盡力做好。」兩位年輕廚師Summer和Jolly說。

採訪、攝影：《飲食男女》

L’Onyx XV

地址：西環堅尼地城厚和街28號順昌大廈地下F舖

電話：6880 2747

營業時間：星期一至日6pm-10pm

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