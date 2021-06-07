年初《飲食男女》與酒評家畢明合作推出「澳洲葡萄酒特選套裝」反應熱烈，先後兩次推出皆火速沽清。今次再度由畢明精心挑選五支性價比高的精選日本清酒，推出兩款清酒套裝，今日（6月8日）中午12時正式於「你的優惠」獨家發售。產量珍稀，數量有限，立即搶購！

*部份酒款運送需時，預計送貨日期為2021年7月30日至8月初，訂單一經確認不設退款，敬請留意。

畢明推介清酒精選套裝A【包送貨】（限量55套）

壹會員定價：$1,940｜升級壹會員優惠價：$1,780

四支清酒包括：

1) 大信州純米吟釀氣泡濁酒 720ml

畢明Tasting Note：Sparkling sake，獨特，清新，微甜，以Champagne method製造的清酒，二次瓶內發酵，氣泡幼細，米香裊繞，飄散香梨、蜜瓜、菠蘿之氣，有恰到好處的乳酸平衡。作餐前酒、配輕食、前菜絕佳。大信州是長野縣的古稱，四面環山，好山好水，濕度低溫差大，利好「酒造好適米」。長野縣以大雪見稱，雪山融下的水礦物質豐富，釀造出纖細柔和之酒。

2) 刻がさね十年熟成純米原酒720ml

畢明Tasting Note：福井縣福井市越 の磯酒莊出品，味道甘香濃厚。琥珀金黃色，與一般清酒透明之象大異，熟成 3年的算「古酒」、多於 3年的被稱為「古古酒」，多於 5年乃「秘藏酒」。熟成十年，香氣就是複雜。有點像花雕的氣味和色澤，酒體圓潤，口感沉穩，沒有討好的果氣和香甜，歲月帶來的是乾冬菇、金華火腿、芝士的馥韻，配和食料理如鮑魚、白麵豉焗蟹，魔幻之選，意想不到，還是與中菜絕配的曼妙探戈。

3) 鍋島愛山純米大吟釀 720ml

畢明Tasting Note：前無古人，連續七屆獲得日本全國新酒鑒品會金獎的酒造，愛山被奉為「幻之米」，由「愛船117」和「山雄67」兩米種雜交而成，屬晚生種。晚稻飽滿，心白比山田錦還大，釀出厚潤、濃碩、充盈成熟甜瓜氣味之酒，層次細緻，簡潔亮麗，喝前宜先「醒酒」至少20分鐘，用較大的杯酒，產量非常限定品。

4) 鍋島山田錦純米吟釀 720ml

畢明Tasting Note：酒米之王，圓潤醇厚，豐沛的米香，泛陣陣蜜瓜香甜，旨味利落入喉，後勁爽快，一派名門正宗的大度之氣，佐以清麗魚鮮，至為精緻的配搭。

購買「畢明推介清酒精選套裝A」（中午12時開賣）

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畢明推介清酒精選套裝B【包送貨】（限量100套）

壹會員定價：$1,940｜升級壹會員優惠價：$1,780

四支清酒包括：

1) 大信州純米吟釀氣泡濁酒 720ml

畢明Tasting Note：Sparkling sake，獨特，清新，微甜，以Champagne method製造的清酒，二次瓶內發酵，氣泡幼細，米香裊繞，飄散香梨、蜜瓜、菠蘿之氣，有恰到好處的乳酸平衡。作餐前酒、配輕食、前菜絕佳。大信州是長野縣的古稱，四面環山，好山好水，濕度低溫差大，利好「酒造好適米」。長野縣以大雪見稱，雪山融下的水礦物質豐富，釀造出纖細柔和之酒。

2) 刻がさね十年熟成純米原酒720ml

畢明Tasting Note：福井縣福井市越 の磯酒莊出品，味道甘香濃厚。琥珀金黃色，與一般清酒透明之象大異，熟成 3年的算「古酒」、多於 3年的被稱為「古古酒」，多於 5年乃「秘藏酒」。熟成十年，香氣就是複雜。有點像花雕的氣味和色澤，酒體圓潤，口感沉穩，沒有討好的果氣和香甜，歲月帶來的是乾冬菇、金華火腿、芝士的馥韻，配和食料理如鮑魚、白麵豉焗蟹，魔幻之選，意想不到，還是與中菜絕配的曼妙探戈。

3) 鍋島北雫純米吟釀 720ml

畢明Tasting Note：北海道的釀酒米「北雫」，號稱「北海道的山田錦」，利用稀少嶄新的技術釀成，產量有限。一般鍋島清酒傾向甘口，它的風格特別清新，飯香和甜度份外平衡，餘韻乾爽瀟灑，多喝不膩，配串燒、天婦羅、香口爆炒菜式尤佳。

4) 鍋島山田錦純米吟釀 720ml

畢明Tasting Note：酒米之王，圓潤醇厚，豐沛的米香，泛陣陣蜜瓜香甜，旨味利落入喉，後勁爽快，一派名門正宗的大度之氣，佐以清麗魚鮮，至為精緻的配搭。

購買「畢明推介清酒精選套裝B」（中午12時開賣）

購買日期：2021年6月8日中午12時至6月13日

預計送貨日期：2021年7月30日起至8月初

*清酒套裝採用冷凍配送方式

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【寄送方法】

-此產品只提供速遞至香港境內地址 (住宅或公司地址)。

-購買前請確認可以在指定地址收取速遞產品，訂單一經確認將不能更改寄送地址。

-因應不同地區有不同的派送時間， 非工商大廈或偏遠地區則需要額外工作天才能完成派送。

-服務有可能會因天氣、交通、地區或其他因素而暫停或延期，送貨時間將會另作安排。

*根據香港法律，不得在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。

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著名酒評家畢明推介，日本清酒特選套裝（一套四支包送貨），產量珍稀，數量有限，6月8日中午12點開賣，立即按此搶購！

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