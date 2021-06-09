天氣炎熱，最適合吃雪糕降溫。位於九龍站的香港W酒店，首次與著名雪糕品牌Mövenpick合作，推出熱帶風情下午茶套餐，包括十款鹹甜點，最吸引是無限量供應Mövenpick雪糕。

五款鹹點由酒店總廚Rafael Gil製作，其中一款是龍蝦柚子芒果撻，龍蝦肉與柚子配合，口感豐富， 味道清新。另一款檸檬帶子配蘋果芥末醬，檸檬和蘋果的清新配合芥末的刺激，十分開胃。而蝶豆花醃蛋配煙希靈魚魚子，味道不錯，樣貌精緻特別，打卡一流。

五款甜點則由法籍糕點總廚Baptiste Villefranquel製作，其中一款是雲呢拿菠蘿椰子慕絲，內有菠蘿果肉，亦有椰子脆片，清爽好味。另外一款開心果桃撻內有桃粒，配合開心果忌廉，十分滋味。而W熱情果慕絲蛋糕味道酸酸甜甜，裝飾的花朵也可以吃 。

周末下午茶套餐會配兩杯氣泡酒，食客也可加錢配搭以Mövenpick雪糕製作的士多啤梨雪糕無酒精雞尾酒，甜而不膩。二人份量需 $568，跟區內酒店相比，算是相宜。

採訪、攝影：《飲食男女》

W HONG KONG Mövenpick熱帶風情下午茶

地址：港鐵九龍站柯士甸道西1號6樓WOOBAR

電話：3717 2889

日期：6月7日至6月30日

時間：12nn-2pm；2:15pm-4:15pm；4:30pm-6:30pm

價錢：$568+10%

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