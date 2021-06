蒜香豆豉鯪魚炒西蘭花苗

材料:

豆豉鯪魚 ¼罐

西蘭花苗 ½斤

蒜頭 2瓣

黃糖 1湯匙

海鹽 2茶匙

做法:

1) 西蘭花苗以鹽水浸洗30分鐘,瀝乾,備用。

2) 蒜頭切片。

3) 燒熱油,爆香蒜片,放入西蘭花苗略炒,下黃糖和海鹽調味。

4) 最後加入豆豉鯪魚兜勻,即成。

Fried baby broccoli with garlic and salted black beans dace

Ingredients:

Fried dace with salted black beans ¼ can

Baby broccoli ½ catty

Garlic 2 cloves

Brown sugar 1 tablespoon

Sea salt 2 teaspoons

Method:

1) Soak baby broccoli in salt water for 30 mins to clean. Drain and set aside.

2) Slice garlic.

3) Heat oil and fry the garlic slices. Add baby broccoli and stir fry. Then season with brown sugar and sea salt.

4) Add salted black beans dace and mix well. Then serve.

-----------------------------

-----------------------------

