ViuTV當道，先後彈出Mirror和Error兩隊人氣組合，就連經常在不同綜藝節目擔任嘉賓的七仙羽（七師傅）也人氣急升，連譚仔雲南米線也邀請她拍攝廣告，風頭一時無兩。七仙羽是馬來西亞華僑，曾於英國留學，碩士畢業，學歷高，不過她選擇做玄學家。她為人爽快，記者今次邀約她拍攝「一日三餐」，她毫不猶豫一口答應，她說：「因為我曾經做過記者，知道做記者約訪問很艱難，所以一般我也不會婉拒。」

早餐狂吃生果 不能比佛吃得早

拍攝當日，一大清早便到達七仙羽位於深水埗的佛堂拍攝。佛堂在某唐樓三樓，打開佛堂正門後，是一個大約五、六百呎的單位，空間寛敞。穿上密宗服飾的七仙羽迎接記者後，便開始她每天要做的第一件事，就是唸經拜佛。她說：「因為我之前曾在尼泊爾、不丹修行一段很長的時間，當時跟出家人一起住，於是養成一種習慣，起床之後會去唸經和供佛。」無論春夏秋冬，她也堅持凌晨四時起床做法事，一做便做兩小時，之後她一定在佛堂吃早餐，「做法事之前，我不能吃早餐，因為這是不尊重的表現，如果我比佛吃得早，不是很好。」

茹素多年的七仙羽，多年來也以生果作早餐，生果種類多到放滿整張長枱，她笑說：「我吃很多生果，很像賣生果一樣。」長枱上放了藍莓、士多啤梨、牛油果、提子、香蕉等生果，她解釋因為茹素的人，要吸收多種不同營養素，「生果的顏色要不同，營養才均衡。藍莓要補眼，士多啤梨增強免疫能力，香蕉補充蛋白質。」除了生果，還有幾款果仁及乾果，用來補腦，枱面上還有一大件藍芝士配餅乾，「有些素食者要戒芝士，我就沒有戒，因為我之前在外國生活，已習慣了每一餐也有芝士。」飲品方面，有時她會搾果汁，又或以不加糖分及色素的果汁取代，總言之以健康作大前提。「外間已經有很多負面的事發生，還進食不健康的食物，很容易生病。」

五星酒店午餐 食印度菜尋找回憶

食完早餐後，馬不停蹄便要見客，工作過後，她喜歡到酒店午餐，「因為酒店環境好，比較寧靜，而且可以聽聽音樂，放鬆心情。」她多數會到尖沙嘴的五星級酒店用膳，拍攝當日，她就帶隊到帝苑酒店的J’s Bar Bistro，「這裏的素食選擇豐富，而且定價也合理。我朋友以前是這間酒店的CEO，他以前經常請我來這裏吃飯，享受下午茶。」身穿高貴長裙的七仙羽，即使身處酒店餐廳，但她用餐前也一定要唸經。第一道菜是野菌濃湯，「這湯很香呀！」她並非立即進食，而是花四、五秒靜心觀賞這湯，「我（幻想）將這碗湯變成很多很多碗，來供養神仙、菩薩。」蘑菇湯很香濃，味道不太鹹，反而有種清新香氣，「我茹素多年，對素食很有經驗，一入口就知味道好還是不好，始終這是五星級酒店出品，會有一定水準，不可以亂來。」

第二道是印度蘭杜豆、秋葵咖喱配煎餅，「因為我已有兩年多沒去過印度，有時掛着那邊的生活，便會選擇食印度菜，茹素怕營養不均衡，就要多吃這些豆，有少許辣，可以配合烤餅麵包一同食，烤餅很香、很鬆脆。」其間她指現時工作極度忙碌，平日這段時間，很大機會便為Viu TV拍攝節目，提到與她經常合作的Mirror和Error，她坦言位位成員也喜歡，「很喜歡Mirror，欣賞過全世界眾多演唱會，但最喜歡是Mirror演唱會，非常棒。每個成員也很英俊，我喜歡姜濤，因為他很謙虛，然後喜歡Anson Lo，跳舞很好，也喜歡Anson Kong，英俊、唱跳都好；我跟Error就很熟絡，跟保錡和193私下也會聯絡。」

太子小店晚餐 給她一億也不食肉

晚餐，七仙羽挑選了太子一間並不起眼的餐廳，「這間餐廳我光顧了很多年，認識老闆已很多年。因為我經常來這裏吃飯，這裏又鄰近我的佛堂，老闆很了解我的口味，知道我不喜歡太濃味的食物。」平時七仙羽免費派飯予長者及有需要人士，她也找這餐廳幫手製作食物，因此與店主合作無間。這晚的晚餐，她亦不用點菜，店主發辦做了五道菜式，保證適合好口味，有南瓜湯、松露意粉、牛油果薯仔豆腐等。「晚餐多數自己吃，因為平日工作已經很忙，如果還要跟一大班人食，好難自己一個人享受。我不怕寂寞，我喜歡靜，我的時間表很滿，自己可以一個人享受一餐飯是很奢侈。」成名後的七仙羽工作真的十分多，不過她也保持隨遇而安的心境，「我從來也沒想過出名這回事，當一個人越追求有名氣，越追求想做一個明星，你就做不到。我在節目的表現比較真，想說甚麼就甚麼，沒有包袱，因此香港人也愛我。」

最後她真的不顧儀態，拿起素漢堡包，大口大口地咬下去，並強調手中的漢堡不是肉，「其實你給我一億，要我食一口肉，我也不食，你有沒有一億？可以試下我的定力。」如果記者真的有一億，當初就不會錯過Mirror演唱會吧！

採訪、攝影：《飲食男女》

J’s Bar Bistro

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店2樓

電話：2733 2088

營業時間：星期一至日 3pm-12mn

Wing’s Kitchen

地址：太子柏樹街23號地下C舖

電話：2811 1381

營業時間：星期一至日 11am-4pm，5:30pm-11pm

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