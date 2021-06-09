觀塘工廈Café越開越多，最近又有一間主打日法Fusion菜的Café開張。餐牌菜式由老闆親自設計，還有乾花做背景，環境舒適，「打工仔」又多一間餐廳選擇了。

餐廳每一道菜都有日本和法國菜的元素，招牌菜式封門柳（$168）便用上西餐傳統食材，再配上鰹魚昆布牛油汁做醬汁。餐廳使用來自美國的封門柳，它的肉質像牛柳般軟熟，但肉味比較濃郁，而且每隻牛只有一條封門柳，是相對珍貴的食材。法式多士（$88）製作嚴謹，餐廳晚上會先把多士浸泡在雞蛋和牛奶混合液，第二天再慢慢把多士煎香，口感軟綿綿，還有淡淡蛋奶香，配上覆盆子碎，口感豐富。法國鹹薄餅Galette（$128）則配搭All Day Breakfast 的材料，創意十足。凍盤赤蝦他他（$88）配上檸檬忌廉，味道鮮甜，再拌上蝦膏，味道更豐富。明太子醬薯條（$48）以明太子配上蛋黃醬，比黑松露薯條來得新奇有趣。飲品方面，餐廳提供以新鮮生果製成的芒果乳酪沙冰（$58）和雜莓乳酪沙冰（$58），味道酸甜。如果你喜歡較甜的飲品，朱古力奶泡（$48）和伯爵茶奶泡（$48）也是另一選擇。

老闆除了在餐牌上用心，在餐廳裝修上也花足心思，有淺綠色乾花牆讓食客拍照。「觀塘是一個很繁榮、很營營役役、很急促的地方。希望這一個地方（餐廳）可以提供一個空間，讓食客舒服、開心地與家人朋友享受食物。」這是老闆對Café的小小期許。餐廳座位不多，只有約六張四人枱，繁忙時間不想排隊，最好還是要事先預約。

採訪、攝影：《飲食男女》

Boon

地址：觀塘駿業里10號業運工廈14樓G室

電話：66339495

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

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