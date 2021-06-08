香港人越來越多有脫髮或白髮問題，而且越來越年輕化，健營物理治療及營養中心營養師Amy Tsang指出，都市人飲食不均衡，引致幫助刺激毛髮生長的營養素攝取不足，而且香港人的精神壓力大，有機會導致內分泌失調，損害毛囊健康，還有經常使用化學漂染劑，或會令毛囊受損。

有頭髮問題人士可以進食豬膶，每100克含有21克蛋白質，相等於3隻雞蛋的蛋白質含量，成人建議每日攝取每公斤體重0.8-1克的蛋白質；蛋白質經過消化後會形成氨基酸，再合成為頭髮的主要成份角蛋白。100克豬膶亦含有23毫克鐵質，成年女士每日建議攝取18毫克鐵質，充足鐵質有助合成血紅素，促進血液循環；更含有豐富維他命B12和葉酸，有助製造紅血球。有助輸送氧氣和養份去毛囊，促進頭髮生長和黑色素形成。另外，1両豬膶含有1800微克維他命A，有助平衡毛囊油脂分泌，令頭髮有光澤不容易折斷。不過，孕婦每星期只可以進食1-2次每次1両，因為攝取過量維他命A，有機會引致毒性反應，增加畸胎風險。

人們亦可以透過進食三文魚改善頭髮問題，營養師表示，每100克三文魚含有約20克蛋白質，亦含有27毫克鎂質，有助身體合成蛋白質，製造新的毛髮細胞和改善脫髮問題。另一方面，3安士三文魚含有約1700毫克奧米茄3脂肪酸，19至50歲男士和女士的奧米茄3脂肪酸足夠攝取量分別為1600毫克和1100毫克。充足的奧米茄3脂肪酸攝取有助潤滑毛囊，令頭髮變得柔順、有光澤和韌性。

另一種對頭髮有益的食物是黑芝麻，每100克含有14.8毫克鐵質，可以促進血液循環，有助黑色素形成和刺激毛髮增長。黑芝麻屬於植物性鐵質，可以進食高維他命C食物，例如羽衣甘藍、苦瓜、奇異果、士多啤梨等，以增加腸道吸收鐵質。而黑芝麻亦含有豐富鋅質，有助合成蛋白質，促進毛髮細胞的新陳代謝。不過黑芝麻是油脂類食物，熱量較高，建議一日最多進食1湯匙份量。

營養師續說，一個中型56克重的番石榴含有大約126毫克維他命C，成年人每日建議攝取100毫克維他命C，有抗氧化功效，可以保護毛囊免受自由基破壞，維持頭髮健康生長。而維他命C更可以協助膠原蛋白合成，令髮質有彈性，並保持頭髮烏黑。由於維他命C是水溶性營養素，建議切開後即刻食用，以免維他命C接觸空氣後受到破壞。為免血糖急升，糖尿病患者每次吃半個中型番石榴比較好。

採訪、攝影：《飲食男女》

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