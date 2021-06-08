彈牙鮮甜的墨魚丸，是不少人在粉麵店或是打邊爐都指定的食材，網上討論區亦不時會有人問有甚麼推薦。墨魚丸，當然是真材實料，方能吃得出鮮味以及爽彈的質感，超市的急凍墨魚丸絕對不能相比。今次就介紹四間自家製又好食的墨魚丸店。

西環夏銘記 每日新鮮製作

第一間是西環的夏銘記，是區內十分人氣的粉麵名店。招牌已有39年歷史，以魚蛋聞名，創辦人夏藩銘先生1968年在黃大仙開第一間店時，先做手打墨魚丸、牛丸等的，1983年在何文田勝利道成立夏銘記麵家，才開始製作魚蛋，蔡瀾吃過也不止一次撰文大讚。麵店之後搬到油麻地，2017年夏氏夫婦有感年紀漸大，決定結業，讓食客不捨。翌年麵店於西營盤重開，夏藩銘交由兩名兒子打理，不少熟客皆聞風而至。

夏銘記的墨魚丸，用上新鮮墨柳製作，墨柳即是墨魚背部的肉，再加入唐芹，不添加任何粉類，每日在店內新鮮製作。夏藩銘長子Roger指，墨魚丸美味的秘訣是用人手唧，這樣才會質感軟身，口感又彈牙。由於每天新鮮製作，份量不多，每日只做十多斤，每斤大概只有二十至三十粒。墨魚丸爽彈，墨魚味極濃，再加上唐芹，更多了一份口感。

此外魚蛋也不能錯過，用新鮮魚如黃鱔及九棍魚製作，綿滑夠魚味。Roger還推薦自家製炸魚片，更自信地說是全港第一，炸魚片只能一整條下單，每塊也是厚切，魚味濃郁，口感非常彈牙。

大埔大方食家 每次唧四百粒

第二間是大埔的大方食家，開業不夠半年，已儲下不少回頭客。65歲的師傅鍾騰達來頭不小，來自潮州，入行四十年，手打墨魚丸是他的拿手好戲。 墨魚丸要做到彈牙，只用上墨魚柳、切粒墨片、馬蹄、芹菜製作，並用上適量的鹽調味，保留墨魚原汁原味。先將墨魚解凍後洗淨，重新冷藏，再放落機器中打成魚膠，人手唧出大小均一的形狀，每次唧出約四百粒，整個過程要花約四小時，相當花時間。

灣仔富記麵家 80後用心製作

剛才提及的手打墨魚丸，不是老字號出品，便是由老師傅主理，例外是灣仔富記麵家的店主Edgar，是一名80後，他做的墨魚丸，質素也不輸名店。Edgar開此店前，曾經到其姑姐的麵檔學藝，由煲茶、炸魚皮到炆牛腩都要學，做起食物上來亦有板有眼。招牌墨魚丸，是為了找回已故潮州婆婆所製作墨魚丸的味道，試了個多月才研製成功。墨魚丸用上新鮮墨魚製作，Edgar更要大隻墨魚才收貨，貪其膠質多、水分較少，做出來的會較有彈性。攪爛墨魚後，只用魚露、鹽及糖作簡單調味，再用人手搓至起膠，再人手唧出墨魚丸。口感柔軟中帶有彈性，其實除了傳統墨魚丸，另外亦有加了墨汁的黑色墨魚丸，墨魚味更濃。

深水埗長發 鐵皮檔風味

最後一家必食的，是深水埗的長發麵家，開店超過半個世紀，開在鐵皮檔，懷舊的餐牌，置身當中，甚有回到八九十年代的感覺。檔口掛上一張大大的白牌，寫着自製墨魚丸。老闆馬先生表示，墨魚丸在檔內製作，用上不同品種的新鮮墨魚，最重要墨魚夠新鮮，打出來才夠味。墨魚香味頗鮮，質感滑身，沒有滿口粉的感覺。此外豬手亦有人氣，肉質腍、筋位爽，醬汁夠入味，撈麵爽口彈牙，沒有鹼水味，難怪成為招牌。不過溫馨提示，大熱天時在這沒冷氣的地方吃東西，不是說笑的。

夏銘記

地址：西環西營盤德輔道西211-213號同興大廈地舖

電話：2713 4323

營業時間：11am-5pm（星期二休息）

人均消費：$50以下

大方食家

地址：大埔富善街6-14號永祥大廈地下D9號舖

電話：2513 6828

營業時間：9am-8pm

富記麵家

地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下6號舖

電話：3689 9515

營業時間：星期一至五11am-10pm，星期六及日11am-8pm

長發麵家

地址：深水埗耀東街14號地下

電話：2777 2400

營業時間：10:30am-2am

採訪、攝影：《飲食男女》

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