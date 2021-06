薯香午餐肉脆條

材料:

午餐肉 1罐

原味薯片1包(約55g)

麵粉1碗

雞蛋1隻

做法:

1) 午餐肉切粗條;薯片放入保鮮袋搗碎,置於碗上;雞蛋打勻。

2) 逐一將午餐肉沾上麵粉,再沾蛋液,最後沾滿薯片碎,備用。

3) 燒大鍋油至200度,放進午餐肉條炸至金黃;取出即成。

Crispy luncheon meat fries

Ingredients:

Luncheon meat 1 can

Original chips 1 pack (around 55g)

Flour 1 bowl

Egg 1 pc

Method:

1) Cut luncheon meat into thick strips. Put chips into a zip bag and crush into fine crumbs, then place it in a bowl. Whisk the egg.

2) Powder the luncheon meat with flour one by one. Then dip in egg batter, followed by wrap with chips crumb. Set aside.

3) Heat a pot of oil to 200°C. Deep fry the luncheon meat until golden brown. Remove from heat and serve.

