灣仔最近新開一間以球場為主題的Café，食物創新，不是大家見慣見熟的食物，而是在港式點心中加入新元素，希望保留地道的味道。

粉蒸肉狂想曲（$60）是以饅頭為漢堡的包點，老闆把傳統椰汁饅頭搓成圓形，模仿漢堡包的形狀，裏面夾着粉蒸肉和炒過的山東米粉。粉蒸肉是山東菜，要先用白米和糯米醃製五花腩，再拿去蒸煮，需時四小時。正宗山東粉蒸肉還會加入番薯一同蒸煮，但為了配合饅頭口感，餐廳把它改成炸番薯片。除了粉蒸肉口味，還有台意炸雞口味（$62），以台式炸雞配上羅勒葉和芝士，味道豐富。包點比拳頭大一點，女生吃應該覺得飽足，但男生可能要點套餐或多點一份了。

素黑松露粉果（$60）是在傳統粉果皮中加入黑松露，味道更濃郁，要好好控制不同粉和水的比例，才能讓粉果皮更薄和更煙韌。若覺得炸薯條太飽太油膩，可以試試這裏的「金莎牛油果」（$85），炸牛油果配上鹹蛋黃醬，吃起來「罪惡感」好像沒有那麼大。

飲品方面，抹茶．士多啤梨拿鐵（$55）把新鮮士多啤梨打成的果醬放在底部，再加入牛奶和倒入即時打泡好的抹茶，喝起來會吃到啖啖果肉。離地（$88）以台灣有機鐵觀音浸泡過的氈酒調配，加入檸檬汁和蜂蜜，味道酸酸甜甜，入口有淡淡茶香和氈酒的後勁。Café亦有提供精品咖啡，並配上經過炸、炒、風乾等多個工序製成的琥珀合桃。

Café 以球場為主題，希望食客能夠在這裏找到童年在球場最無憂無慮的感覺。地下的白色線條模仿籃球場，粉藍綠色的天花則模仿公園瓦遮頭的設計，亦以圓形的線條呼應其他分店的裝飾。這裏的裝修很漂亮，很多人忙着拍照，店主提醒大家，飲品食物放涼了都不夠好吃，大家還是快點拍照然後快點享受食物吧！

最後提提大家，這是一間寵物友善的餐廳，養了寵物的朋友可以多多留意。

採訪、攝影：《飲食男女》

Trois Cafe

地址：灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈地下2-3號舖

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

備註： 寵物友善咖啡室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！