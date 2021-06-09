老婆餅作為香港手信，以前要山長水遠走入元朗幾間老餅店才買得到，時至今日，元朗幾間老餅店，也在市區開了分店，老婆餅周圍都買得到。除了老字號餅店，元朗也有小店賣老婆餅，今次請來家住元朗的烘培老師Cannes，盲試元朗6大老婆餅，到底哪個品牌的老婆餅最美味？

Cannes指老婆餅是她的童年回憶，「老婆餅是傳統中式餅食，傳統餅食是豬油做，酥皮有酥鬆口感。餡也很重要，靈魂是糖冬瓜，做出來的餡是爽口及清甜。皮本身沒有甚麼味道，餡略帶甜時，兩者就可以平衡，再加上製作手法適當，烘焙時間適宜就可以做出色、香、味俱全老婆餅。」Cannes表示，會從色、香、味評分。色︰夠圓、直徑約6厘米、厚度約1厘米、金黃色、表面稍有裂紋；香︰外皮聞到焦香、餡料聞到清香；味︰皮要鬆化、餡料爽口清甜。每項5分，總分為15分。

大同顏色金黃 賣相完整

大同 ($54/6件)

顏色夠金黃，完整，不會太散。嗅不到甜味，油味道似植物油，沒有油膉味，油味不太重，比較溫和。皮太厚，但亦有鬆化口感，所以皮是做得不錯。餡只是用糕粉去做，食不到冬瓜蓉清甜味道。這個餅整體合格，只是餡達不到兒時食的口感。(10/15)

榮華($50.4/6件)

是老婆餅應有形狀，厚度適中，裂紋分佈平均，外形合格，金黃色且色澤分佈平均，與控制焗爐溫度有關，餅底也焗得夠乾，但厚了一點。嗅得到應有的甜味。很鬆、層次分明，但皮很涸喉、很乾，餡只是用糕粉，沒用糖冬瓜蓉，口感像香蕉糕，只是濕潤些和油些。(8/15)

奇華加上芝麻 蓋過清甜香味

勝發($42/6件)

外形不合格，金黃色只集中在中間，按下去是中空即離餡，明顯焗得不好，也有回潮，可能蛋漿掃得太多，皮做得太薄，所以底部露了餡。估計用了豬油製作，皮影響整體香味，香味突出不到。不好吃，皮太乾、不鬆化、餡亦太少，有糖冬瓜細細粒的爽口，有Q彈煙韌質感，甜亦不只單純砂糖那種甜，而是天然冬瓜的甜。餡料味道雖比之前兩個好，但皮扣了不少分。(6.5/15)

奇華($60/6件)

這個很花巧，可是有芝麻不行，芝麻做得好會加分，但因要黏實芝麻，所以蛋掃多了，令餅焗得不夠乾爽、底很濕，整個餅軟腍腍。香味不太好，可能是芝麻味道太搶。皮不算厚，但壓得太扁，雖是酥皮但焗得不好，完全不酥，芝麻味蓋過所有味道，連老婆餅的清甜香味也沒有，這個餡可取之處是用冬瓜蓉。「不可以標榜自己是傳統老餅婆，這個不會買，送給我也不會吃。」(6.5/15)

後起之秀豐喜 賣相令人滿意

豐喜($45/6件)

厚度、大小及整體外觀是小時候老婆餅的樣子，色澤與裂紋證明了皮夠酥，整個餅也很乾爽，令人期待。皮夠鬆，一拿上手就開始甩而且很薄，亦很香。餡不是太甜，嫌結實了一點，有點失望，冬瓜蓉切得太大粒，油也頗重，一上手就有油黏實。雖然味道中規中矩，但賣相令人滿意。(10/15)

恆香($58/6件)

外表不好看，爐溫不平均，一邊太深色，另一邊太淺色。中式餅有種特有香味，香得來不是焦糖那種，燶燶的又夾雜些少甜味，不過完全嗅不到。皮乾，幸好皮薄，正常酥皮有層次是一片片的，現在是一塊塊。入口似香蕉糕，煙韌但只是普通白糖甜味，甜度適中。(8/15)

老字號大同與小店豐喜雙雙勝出，論規模無得比，然而老婆餅外皮同樣出色。Cannes直言不認識豐喜這間麵包舖小店，因此結果有驚喜︰「因為要與出名牌子競爭，小店有些地方會很堅持去保持傳統口味。如糖冬瓜味道，有幾間出名的也沒有這個影子，某程度上有些失望。」

採訪、攝影：《飲食男女》

場地提供：Starssy Café

大同老餅家

地址：元朗阜財街57號地下

電話：2476 2630

營業時間：星期一至日 7:30am-7pm

榮華餅家

地址：元朗安寧路2號地下

電話：2476 9966

營業時間：星期一至日 8am-9pm

勝發餅家

地址：元朗錦田大馬路215號A

電話：2476 4740

營業時間：星期一至日 6am-8pm

奇華餅家

地址：元朗教育路1號元朗千色匯地下7號舖

電話：2443 3848

營業時間：星期一至日 8am-9:30pm

豐喜餅家

地址：元朗紅棉圍18號地下

電話：2984 1208

營業時間：從缺

恆香老餅家

地址：元朗大馬路66號地下

電話：2476 3080

營業時間：從缺

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