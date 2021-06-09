這個究竟是不是一個泰式菜，我有問過老闆Jim，看調味料的話肯定是正宗泰國菜，但用上安格斯牛小排肯定不會是了吧？答案是正宗fusion老闆自創的泰國菜！

不過最令我開眼界長知識的，是調味料中用的泰國米碎。謎團終於解開了，我一直都有在家中做泰國菜，味道雖然不差，但總是欠缺了一些味道不夠地道，原來就是差了一些地道的材料。以為米碎根本沒甚麼味道，有沒有差別也不大的話，不妨做兩個版本，比較一下有用和沒有用的分別，就知道差別有幾大。

牛小排家庭版的話，用平底鑊煎是最快靚正。畀個貼士大家，燒熱平底鑊之後毋須加油，直接煎牛小排，煎出來的效果有燒烤的味道。我家中煎牛扒一直沿用同樣方法，不過如果煎的是瘦肉牛扒的話，可以加牛油、橄欖油。又或者煎完之後趁熱加一小塊牛油，如果加的是香草牛油更加不得了。大家有沒有興趣學學如何做香草牛油？有的話記住留言話我知！

今集是我在小曼谷廚房示範的最後一個菜式，再一次多謝小曼谷老闆Jim的悉心教導，還有大廚東哥的幫忙，不嫌棄我姐手姐腳，慷慨借出廚房，令我有機會一嘗做大廚的滋味。還有《飲食男女》上下各位手足，辛苦大家了！

觀眾們的意見是最寶貴的，大家對我走出studio，去餐廳學習兼示範不同菜式有甚麼看法？究竟喜歡不喜歡？請大家幫幫忙，踴躍提出意見！答應過大家泰式炒肉碎的秘製粉哪裏買，我會在Facebook專頁post出來，揸住張相到泰國舖買，一定唔會買錯啦！

煮得開心食得滿足，人生你話幾幸福！

材料：

1.安格斯牛小排

2.泰國米碎

3.生菜

4.車厘茄

5.青檸汁、辣椒粉、魚露

做法：

1.安格斯牛小排先烤至半生熟（或個人喜愛的生熟程度）

2.生菜洗乾淨切條

3.車厘茄洗乾淨切半

4.將所有調味料加材料拌勻即可

示範：Son姐

攝影：葉天榮、關永權

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