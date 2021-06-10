當深水埗仍未成為咖啡店集中地時，不少人都會光顧以抵食聞名的M.Y Majesty 邁爵斯，三十多元有一座山份量的意粉，被稱頌為糧尾救星。最近這間救星在中環開分店，午市吸引不少食客。

中環分店內同樣有巨型意粉，一份份量足以二人飽肚。香蒜白酒蜆肉炒意粉份量巨型，蜆肉數量多，雖然蒜香不重，意粉亦較偏乾，味道平平，但一看價錢，只需39元﹗在中環以抵食度而言，可算打遍全區無對手。嗜辣者可試另一款香辣海鮮意粉，辣味重，海鮮多，每啖都嚐到海鮮。雖說意粉略為乾硬，但價錢同樣親民，52元已夠二人飽肚。

除了意粉，店內亦有其他菜式，香烤鴨胸墨西哥捲餅配薯角套餐($57)賣相不錯，墨西哥捲餅味道不錯，鴨胸頗香，但數量不多，薯角熱辣辣出爐，質感香脆鬆軟，配搭糖漿進食，味道偏甜。飲品薄荷青瓜青檸梳打特飲($29)實在沒有青瓜青檸味道，勝在賣相不錯，很適合打卡。

中環店跟深水埗分店差不多，但比深水埗店更多人，不過提提大家始終是新開張，服務略顯混亂，上菜時有出錯。

採訪、攝影：《飲食男女》

M.Y. Majesty 邁爵斯 (中環)

地址: 中環嘉咸街49號地下C號舖

電話：6360 8384

時間：星期一至五 11:30am - 10pm

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